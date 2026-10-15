Órgano ético del fútbol francés pide a hinchas dejar la política fuera de estadios

El organismo de ética de la federación francesa de fútbol instó a los aficionados a mantenerse neutrales en medio de las p rotestas estudiantiles en todo el país, que están atrayendo atención internacional.

La contundente respuesta policial a las protestas, en su mayoría pacíficas, ha suscitado críticas, y aficionados al fútbol en los estadios han expresado su apoyo a los estudiantes.

La policía antidisturbios ha utilizado ampliamente gas lacrimógeno y ha blandido sus porras para dispersar a las multitudes. Se habían realizado casi 8.000 detenciones en todo el país hasta el martes, una cifra inusualmente alta para un movimiento de protesta en Francia.

Una granada de gas lacrimógeno de la policía destrozó la mandíbula de un joven de 14 años y muchos de sus dientes. Un adolescente de 15 años perdió una mano en un incidente en el que estuvo implicada una granada aturdidora. Otros adolescentes también han sufrido lesiones que les han cambiado la vida, atribuidas al armamento policial durante las protestas.

Durante un partido de la Ligue 1 entre Lens y Lyon la semana pasada, los aficionados locales desplegaron una pancarta en la que pedían el fin de la “violencia policial desproporcionada y sistemática”, según el Conseil national de l’Éthique et de Déontologie (CNE).

El CNE también señaló que, al cumplirse la media hora del partido entre el PSG y el Le Mans, los seguidores exhibieron una pancarta que decía: “Sus milicias reprimen; nuestra juventud resiste”.

El organismo de ética indicó en un comunicado que era fácil entender por qué los jóvenes aficionados, que a menudo son estudiantes, podrían aprovechar los partidos para expresar públicamente su apoyo a los manifestantes.

Sin embargo, añadió que el principio de neutralidad política “está consagrado” en las leyes del deporte, tanto a nivel internacional mediante la Carta Olímpica y los estatutos de la FIFA, como a nivel nacional.

El CNE recordó que se prohíbe cualquier discurso o exhibición de carácter político, ideológico, religioso o sindical, así como el uso de símbolos o prendas que expresen afiliación política, filosófica, religiosa o sindical.

“El deporte debe unir, no dividir. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Ética del Fútbol llama a todos los aficionados, que son una parte integral de la familia del fútbol, a respetar el principio de neutralidad en todas las circunstancias", apuntó. “El objetivo es garantizar que el estadio no se convierta en un campo de batalla político o sindical, sino que siga siendo un lugar de celebración y disfrute compartido centrado en el deporte”.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP