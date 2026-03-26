Organizadores del Maratón de Londres evalúan convertirlo en evento de 2 días en 2027

El Maratón de Londres podría convertirse en un evento de dos días en 2027 para que más personas puedan participar.

Los organizadores afirman que están “explorando continuamente formas innovadoras” de hacer que el evento sea más grande “al tiempo que se generan beneficios positivos para Londres”.

“Estamos considerando la intención de que el Maratón de Londres se celebre a lo largo de dos días. En esta etapa no se ha otorgado ninguna aprobación”, afirmaron los organizadores.

El periódico británico The Guardian informó que las carreras élite masculina y femenina podrían disputarse durante el fin de semana, con un total de 100.000 corredores participando.

Más de 1,1 millones de personas solicitaron, a través del sorteo público, participar la carrera de este año el 26 de abril. Eso representa un aumento interanual del 36% y casi duplica el grupo de solicitudes de 2024.

El evento de 2025 recaudó alrededor de 87 millones de libras (116 millones de dólares), con 56.640 corredores cruzando la meta.

La oficina del alcalde de Londres indicó que trabajaría con los socios del Maratón de Londres “para considerar si podría ser posible organizar un evento que se desarrolle a lo largo de dos días el próximo año”.

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