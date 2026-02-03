Milán-Cortina: Los Juegos Olímpicos más dispersos de la historia y su impacto en fans y atletas

Los Juegos de Invierno de Milán-Cortina son los más dispersos en la historia olímpica.

Para los organizadores de las justas, del 6 al 22 de febrero, fue una elección utilizar la infraestructura existente tanto como fuera posible, pero esto significa que no hay un centro absoluto y se requieren elecciones estratégicas para los espectadores. Los Juegos se extenderán por más de 22.000 kilómetros cuadrados (8.500 millas cuadradas).

Esto es lo que significa en términos prácticos.

Elecciones y estrategias

Para cualquier visitante de los Juegos, sería extraordinariamente difícil presenciar deportes de hielo en Milán, esquí alpino masculino en Bormio, snowboard en Livigno, esquí de fondo en Predazzo, biatlón en Anterselva y esquí alpino femenino en Cortina, antes de dirigirse a la ceremonia de clausura en Verona.

Es un circuito que cubre más de 850 kilómetros (530 millas) y equivaldría a casi 13 horas de conducción sin parar.

Los organizadores buscaron aprovechar la infraestructura existente, pero aún han tenido contratiempos para terminar a tiempo la sede de las competencias de deslizamiento en Cortina y la arena de hockey sobre hielo Santagiulia en la ciudad de Milán.

Dispersar los Juegos redujo el número de nuevas estructuras y permitió que más áreas en el norte de Italia se beneficiaran de las inversiones y el turismo que acompañan a eventos tan grandes.

Pero también priva a los Juegos de un centro emocional, lo que significa que los espectadores deben tomar decisiones difíciles sobre qué eventos asistir, y los atletas tendrán dificultades para animar a sus compañeros de equipo en disciplinas distantes.

Itinerario complejo

Mona Patel, una abogada de Los Ángeles, y su pareja planificaron un itinerario con meses de anticipación para asistir al esquí alpino masculino y al snowboard en Valtellina cerca de la frontera suiza, así como al bobsleigh y al luge en Cortina d’Ampezzo.

Esperan asistir a eventos de patinaje en Milán al entrar y salir de Italia. Si logran hacerlo todo, habrán visitado tres de las cuatro congregaciones olímpicos.

Para que funcione, reservaron un alojamiento en Valtellina y otro en Tirol del Sur, lo que les permite estar cerca de sus eventos de montaña seleccionados y disfrutar de las pistas ellos mismos.

Patel dijo que el complejo itinerario fue asequible gracias a HomeExchange: utilizó puntos que había acumulado al poner su propia propiedad en California en la plataforma de intercambio y gastarlos en lugares en Italia.

“Nuestra prioridad es ver eventos olímpicos”, dijo Patel. “Si va a haber un día de nieve, nos encantaría salir. A veces, si hay un evento por la tarde o por la noche, podemos hacer ambas cosas. No nos intimidan las distancias”.

Experiencia familiar

Estos serán los sextos Juegos Olímpicos de Lars Thorn, pero el primero para su esposa y sus dos hijos pequeños. Procedente del sur de California, descartó las competiciones al aire libre debido al clima frío y decidió centrarse en los deportes de hielo en Milán. La distancia fue otro factor, aunque lamenta perderse a Lindsey Vonn, quien aún espera competir en Cortina a pesar de una lesión de rodilla el fin de semana.

“Con dos niños pequeños, estar afuera en los elementos no se presta a una experiencia familiar”, dijo Thorn.

Planea llevar a su hijo de cinco años a las competencias de patinaje de velocidad y a los partidos de hockey masculino y femenino, todos accesibles por transporte público en Milán, mientras su esposa e hija disfrutan de los lugares de interés de Milán.

Sus próximos Juegos Olímpicos estarán cerca de casa en Los Ángeles, donde podrá caminar a cuatro sedes desde su hogar y llegar a otras siete con un rápido viaje en ferry, un contraste logístico con Milán-Cortina.

Los primeros Juegos Olímpicos con dos ciudades centrales

Los protagonistas de la ceremonia de apertura del viernes, como Mariah Carey y Andrea Bocelli, actuarán en el estadio San Siro de Milán. Pero para asegurar que todos los competidores de los lugares lejanos puedan participar en el Desfile de los Atletas, elementos de la ceremonia se transmitirán desde Livigno, Predazzo y Cortina.

Dado que son los primeros Juegos Olímpicos con dos ciudades centrales y con eventos agrupados en cuatro áreas, los organizadores también tuvieron que encontrar alojamiento no solo en Milán y Cortina, sino en otros cuatro sitios: Anterselva cerca de la frontera austriaca, Bormio y Livigno cerca de la frontera suiza, y el Val di Fiemme en la provincia autónoma de Trentino.

Milán es la única ciudad que tendrá una Villa Olímpica que se convertirá en viviendas para 1.700 estudiantes después de los Juegos. Se construyó una villa temporal en Cortina. Se adaptaron hoteles y instalaciones existentes en las otras ubicaciones.

La última vez que Italia fue sede de los Juegos de Invierno, en Turín 2006, los espectadores hablaban con entusiasmo de la ceremonia de medallas cada día en el centro de la ciudad, que se convirtió en un punto focal del espíritu olímpico. Debido a las distancias, las ceremonias de medallas en Milán-Cortina se llevarán a cabo en los lugares inmediatamente después de las competiciones.

“Si tienes entradas para un evento, es agradable ver la coronación del campeón”, dijo Thorn. Pero agregó que la Plaza Olímpica en Salt Lake City, al igual que en Turín, creó un "ambiente único".

“Eso, creo, es uno de los aspectos más destacados, para que la ciudad sienta que es parte de ello”, remarcó.

