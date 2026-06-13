Okamoto y Springer conectan jonrones y ayudan a los Azulejos a vencer 8-5 a los Yankees

Kazuma Okamoto y George Springer conectaron jonrones, el mexicano Alejandro Kirk tuvo tres hits y dos carreras impulsadas en su regreso tras una lesión, y los Azulejos de Toronto vencieron la noche del viernes por 8-5 a los Yankees de Nueva York.

Kirk se fue de 3-3 con una base por bolas después de perderse 62 juegos por una fractura en el pulgar izquierdo. Anotó e impulsó dos carreras.

Cody Bellinger conectó un jonrón por los Yankees, su décimo, pero la racha de cuatro victorias consecutivas de Nueva York se cortó.

El jardinero de los Yankees Trent Grisham salió del juego en la sexta entrada por rigidez en el tendón de la corva derecho. Grisham se retiró caminando después de deslizarse en segunda base en su hit de dos carreras impulsadas ante Mason Fluharty. Max Schuemann corrió por Grisham.

Trey Yesavage (3-3) permitió cuatro hits y cinco carreras en cinco entradas y un tercio para ganar por primera vez en cuatro aperturas. Dio seis bases por bolas y ponchó a tres.

Louis Varland lanzó una novena entrada perfecta de 1-2-3 para su 12º salvamento en 12 oportunidades.

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