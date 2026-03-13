Nuggets remontan tras estar abajo por 20 puntos y vencen 136-131 a Spurs sin Wembanyama

Nikola Jokic anotó 31 puntos, capturó 20 rebotes y repartió 12 asistencias, Jamal Murray sumó 38 unidades y los Nuggets de Denver remontaron el jueves para vencer 136-131 a los Spurs para cortar la racha de cinco victorias de San Antonio que no contó con Victor Wembanyama por lesión.

El base de San Antonio Stephon Castle registró 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su tercer triple-doble en la NBA.

Con los Spurs abajo 132-129, Castle lanzó un triple que rebotó en el aro con 20 segundos por jugar. Murray aseguró el triunfo con cuatro tiros libres consecutivos.

Tras estar abajo por 20 puntos al inicio del tercer cuarto, un triple de Murray le dio a Denver su primera ventaja de 121-119, con 4:38 restantes y que inició una racha de 11-0.

Wembanyama estaba en duda por molestias en el tobillo derecho y fue descartado después de pasar por el calentamiento previo al partido. Debe jugar en 13 de los últimos 16 partidos de San Antonio para ser elegible a los premios de fin de temporada.

Los Spurs tienen marca de 10-5 sin Wembanyama, quien observó desde la segunda fila del banquillo del equipo. San Antonio perdió por primera vez en 22 partidos cuando tenía una ventaja de 20 puntos.

