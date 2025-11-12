Nuggets amplían racha a 5 victorias tras vencer a Kings

Nikola Jokic anotó 35 puntos y consiguió 15 rebotes, Jamal Murray añadió 23 unidades y los Nuggets de Denver hilaron su quinto triunfo, al imponerse el martes 122-108 sobre los Kings de Sacramento.

Los Kings fueron liderados por Domantas Sabonis, quien terminó con 19 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias. Drew Eubanks añadió 19 puntos y siete rebotes a la causa de Sacramento, que ha perdido tres seguidos.

Los Kings ganaban por uno después del primer cuarto, pero los Nuggets tomaron la delantera de manera definitiva con 1:45 minutos por jugar en el segundo. Denver amplió su ventaja a 101-86 durante el cuarto periodo, impulsado por una racha de 16-2.

Aaron Gordon anotó 17 puntos por los Nuggets y Bruce Brown añadió 14 desde el banquillo.

DeMar DeRozan consiguió 18 tantos para Sacramento y Russell Westbrook finalizó con 14.

Los Nuggets tuvieron una ventaja de 48-35 en rebotes y acertaron el 51% de sus disparos de campo.

