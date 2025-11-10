Chargers derrotan a Aaron Rodgers y Steelers 25-10 en horario estelar

Justin Herbert lanzó para 220 yardas y un touchdown, mientras que Aaron Rodgers tuvo su peor juego de la temporada, ya que los Chargers de Los Ángeles vencieron 25-10 a los Steelers de Pittsburgh el domingo por la noche para su tercera victoria consecutiva.

Después de comenzar la temporada con tres victorias al hilo sobre rivales del Oeste de la AFC, los Chargers perdieron tres de cuatro y cayeron del primer lugar. Pero se recuperaron con victorias sobre Minnesota y Tennessee antes de humillar a Rodgers en horario estelar.

La defensiva de los Chargers mantuvo a Rodgers sin un touchdown hasta que conectó con Roman Wilson para una anotación de 27 yardas con 2:57 restantes en el juego. El cuatro veces MVP completó 16 de 31 pases para 161 yardas, fue capturado tres veces e interceptado en dos ocasiones, mostrando cada uno de sus 41 años.

Después de una emocionante victoria de 27-20 sobre Indianápolis, líder del Sur de la AFC, la semana pasada, los Steelers (5-4), líderes del Norte de la Americana, han perdido tres de cuatro. No lograron convertir en tercera oportunidad en nueve intentos antes de hacerlo en su única serie de anotación. Sus otros puntos vinieron de un gol de campo de 59 yardas de Chris Boswell en el primer cuarto.

Perdiendo 15-3, Rodgers lanzó tres pases incompletos consecutivos, con el esquinero de los Chargers, Cam Hart, rompiendo el último destinado a DK Metcalf en la zona de anotación, y los Steelers entregaron el balón en downs al inicio del cuarto.

Los Chargers respondieron de inmediato, con un pase de 58 yardas de Herbert a Ladd McConkey que preparó la carrera de touchdown de dos yardas de Kimani Vidal, extendiendo su ventaja a 22-3. Vidal tuvo 25 acarreos para 95 yardas y su segundo touchdown por tierra de la temporada.

Herbert completó 20 de 33 pases y fue capturado cinco veces. Corrió para 19 yardas en cinco acarreos.

Los Steelers lideraban 3-0 cuando Rodgers soltó el balón, cayó sobre él en la zona de anotación y fue tackleado por Khalil Mack para un safety en el primer cuarto. Fue el primer safety de los Chargers desde el 23 de octubre de 2022, contra Seattle.

El primer touchdown del juego llegó después de que Rodgers fue interceptado —su sexta de la temporada— con un pase a las manos del novato de los Chargers, RJ Mickens. Herbert luego conectó con un McConkey completamente abierto con un pase de touchdown de 15 yardas para una ventaja de 12-tres al final del segundo cuarto.

Cameron Dicker pateó goles de campo de 32, 59 y 42 yardas para los Chargers. El intento de 59 yardas igualó su récord del más largo en la historia del equipo y extendió la ventaja de LA a 15-tres en el tercero. Su intento de 55 yardas golpeó el poste izquierdo más tarde en el cuarto, dejándolo con 50 de 53 en el SoFi Stadium.

Keenan Allen hizo dos recepciones para llegar a 956 con los Chargers, superando al miembro del Salón de la Fama Antonio Gates por la mayor cantidad de recepciones en la historia de la franquicia.