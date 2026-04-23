Francisco Lindor sale de juego de Mets por tirón en pantorrilla izquierda

Apenas los atribulados Mets de Nueva York recuperaron a una de sus astros, otro sufrió una lesión similar.

Francisco Lindor fue sacado del juego del miércoles por la noche contra los Mellizos de Minnesota por rigidez en la pantorrilla izquierda, apenas unas horas después de que su compañero Juan Soto saliera de la lista de lesionados. El campocorto y bateador ambidiestro se someterá a una resonancia magnética el jueves, lo que vuelve a dejar en el aire la parte alta del orden al bate de Nueva York, que ha estado sin producir.

“Aquí vamos de nuevo a lo mismo", dijo el mánager Carlos Mendoza.

Nueva York (8-16) puso fin a su racha de 12 derrotas con una victoria 3-2 sobre Minnesota, pero podría haber tenido un costo.

“Tenemos que esperar y ver con qué estamos lidiando”, señaló Mendoza.

Lindor se esforzó al recorrer las bases mientras anotaba desde primera con el doble de Francisco Álvarez, con un out, por el callejón del jardín derecho-central en la cuarta entrada. Hizo una mueca al doblar por tercera y se detuvo un momento, sentado sobre los glúteos, después de vencer el tiro de relevo con un deslizamiento con los pies por delante.

“Supe de inmediato cuando estaba doblando por tercera base que algo no estaba bien. Así que veremos qué tenemos”, dijo Mendoza. “Enseguida anota y se le veía la cara. Viéndolo desde el dugout, supe que algo no estaba bien”.

Lindor se dirigió al túnel con un preparador físico y fue reemplazado en la alineación por Brett Baty, quien ingresó en la tercera base en la parte alta de la quinta. Bo Bichette pasó de la tercera base al campocorto.

Bateando como cuarto, Lindor impulsó una carrera cuando llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la primera entrada. Momentos antes, realizó una destacada atrapada en salto en el campocorto para el segundo out del juego.

Soto fue reincorporado desde la lista de lesionados de 10 días más temprano ese mismo día. El jardinero dominicano estuvo fuera de acción desde que sufrió una distensión en la pantorrilla derecha al correr de primera a tercera el 3 de abril en San Francisco.

“Recibimos buenas noticias, relativamente buenas noticias con Soto, y aun así fueron tres semanas”, dijo Mendoza. “Así que veremos con qué estamos lidiando”.

Después de un inicio lento esta temporada, Lindor había empezado a repuntar recientemente. Conectó un jonrón de tres carreras el martes por la noche y batea para .226 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas.

“No puedo sentarme aquí y poner excusas. Es parte de esto. Perdimos a Soto y la pasamos mal”, manifestó Mendoza. “Otro jugador realmente bueno, y tenemos que resolverlo”.

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