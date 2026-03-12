Nueva era en Miami: Malik Willis es presentado como el probable QB de Dolphins

Malik Willis ya no tiene que esperar su turno.

No fue titular cuando empezó la universidad en Auburn. Tampoco tuvo inicialmente ese papel cuando se transfirió a Liberty. No fue titular al llegar a la NFL como selección de tercera ronda procedente de Tennessee, y luego tampoco lo fue cuando lo traspasaron a Green Bay.

Con Miami, todo eso parece estar a punto de cambiar.

Los Dolphins firmaron y presentaron a su nuevo quarterback, presunto titular, el jueves, tres días después de cerrar el acuerdo para adquirir a Willis, una medida que siguió a la decisión de separarse de Tua Tagovailoa, aceptando un impacto de tope salarial por dinero muerto récord en la NFL de 99 millones de dólares durante los próximos dos años.

“Simplemente estás donde están tus pies”, comentó Willis mientras el nuevo entrenador de Miami, Jeff Hafley, y el gerente general, Jon-Eric Sullivan —quienes trabajaron con él en Green Bay— estaban sentados a su izquierda en las instalaciones de práctica de los Dolphins. “Me desperté esta mañana bendecido de estar aquí. Bendecido de estar hablando con ustedes y de que estos muchachos me den la oportunidad. Eso es todo por ahora, y eso es todo lo que hay hoy. Ya nos preocuparemos por mañana cuando lleguemos”.

Willis, quien está en posición de convertirse en el 28º titular distinto de la franquicia desde la última temporada de Dan Marino en 1999, firmó un contrato de tres años por 67,5 millones de dólares, con 45 millones garantizados. Es mucho dinero para alguien que tuvo marca de 2-1 en tres aperturas durante las últimas dos temporadas, aunque completó el 79% de sus pases para 972 yardas, seis touchdowns y ninguna intercepción en esos encuentros.

Pero los Dolphins, claramente, saben mucho más de lo que se vio en video de esos tres partidos.

Hafley y Sullivan conocen a fondo a Willis por su etapa con los Packers, y vieron lo que hizo en el campo de práctica, en la sala de video, con el equipo de práctica y hasta en su interacción diaria con la gente dentro de las instalaciones.

Cuando soltaba alguna broma el jueves, ellos sonreían al unísono. Cuando decía cosas que les gustaban —que parecían ser prácticamente cada frase durante su sesión de 15 minutos con los reporteros— asentían con aprobación. Saben quién es, saben de qué va.

Y están apostando por él.

“Hay muchas razones excelentes para estar aquí. Quiero decir, esos dos son las más importantes en mi opinión, en cuanto a lo que veo que esta organización y este equipo pueden llegar a ser", afirmó Willis. No puedo ver el futuro, pero lo único que sé es que van a trabajar todos y cada uno de los días. Y sea cual sea el rol, sea cual sea la misión, sea lo que sea, me trajeron como una pieza del rompecabezas. Estoy agradecido y honrado de ser parte de eso”.

Willis creció en Atlanta, así que está familiarizado con el clima caluroso y húmedo que le espera durante los entrenamientos al aire libre en Miami. (“Que esté bochornoso está bien, señor”, dijo Willis, riéndose). También está aprendiendo rápido sobre los aspectos multiculturales de Miami, todos los buenos lugares a los que ir, es un gran fan de poder volver a usar pantalones corte la mayoría de los días, y de la larga lista de excelentes restaurantes de la zona.

“Necesito calmarme", dijo.

Por encima de todo, sabe que los Dolphins están empezando de nuevo. Nuevo entrenador, nuevo gerente general, nuevo mariscal de campo y más. Miami terminó 7-10 la temporada pasada, no ganan un título del Este de la AFC desde 2008 y no ganan un partido de playoffs desde el 30 de diciembre de 2000, la sequía activa más larga de la NFL.

Willis está cansado de esperar. Los Dolphins también. Podría ser la combinación perfecta.

“Competimos cada día para ganarnos nuestro lugar aquí. Nada está garantizado y no creo que deba estarlo", afirmó. "Deberíamos estar compitiendo por todo todos los días. Esa es la única manera en que vamos a seguir mejorando y creciendo. No queremos estancarnos y simplemente pensar que todo está bien y volvernos complacientes.

“Estamos listos para poner esto en marcha. Vamos los Dolphins. Eso es todo”, remarcó.

