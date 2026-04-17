Novato Parker Messick ve cortado juego sin hit en la 9na pero Guardianes se imponen

Parker Messick llevó un juego sin hits hasta la novena entrada, José Ramírez conectó un jonrón por tercera vez en cuatro duelos y los Guardianes de Cleveland abrieron una estadía de siete compromisos en casa el jueves, con una victoria de 4-2 sobre los Orioles de Baltimore.

En su 11ma apertura en las Grandes Ligas, Messick (3-0) enfrentó a un bateador más del mínimo posible a lo largo de ocho entradas antes de que el dominicano Leody Taveras abriera la novena con un rodado.

La pelota eludió apenas a otro dominicano, el intermedista Juan Brito, y se internó en el jardín derecho para un sencillo.

Blaze Alexander siguió con una línea de sencillo al jardín central antes de que el novato zurdo fuera retirado del juego en medio de una ovación de la multitud de 14.748.

El sencillo de Taylor Ward ante el cerrador Cade Smith llenó las bases, y el elevado de sacrificio de Gunnar Henderson impulsó a Taveras. Pete Alonso conectó un doble impulsor que dejó corredores en segunda y tercera con un out.

Luego, Smith retiró al bateador emergente Colton Cowser con un elevado al central y al dominicano Samuel Basallo con un rodado para apuntarse su cuarto salvamento.

Messick, de 25 años, otorgó dos bases por bolas e igualó su mejor marca personal con nueve ponches. Le anotaron dos carreras en ocho entradas y fracción, su salida más larga en las mayores. Realizó 112 lanzamientos, 78 de ellos strikes.

El juego sin hits más reciente en las Grandes Ligas se registró el 4 de septiembre de 2024, cuando Shota Imanaga y dos relevistas de los Cachorros de Chicago se combinaron para aplastar 12-0 a los Piratas de Pitttsburgh en el Wrigley Field.

Cleveland tiene la mayor sequía vigente entre juegos sin hits. El último del equipo fue el juego perfecto de Len Barker el 15 de mayo de 1981, contra los Azulejos de Toronto.

Chase DeLauter recibió base por bolas en la primera entrada y el dominicano Ramírez prendió una recta al primer lanzamiento de Shane Baz (0-2). La pelota viajó hasta las gradas entre el jardín derecho y el central para darle a Cleveland una ventaja de 2-0.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes