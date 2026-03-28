Novato Kevin McGonigle pega sencillo de 2 carreras y Tigres se imponen 5-2 a Padres

El novato Kevin McGonigle conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate con las bases llenas y dos outs en la octava entrada, para prolongar su deslumbrante inicio y guiar el viernes a los Tigres de Detroit a una victoria por 5-2 sobre los Padres de San Diego.

Kenley Jansen ponchó a los tres bateadores en la novena con 11 lanzamientos, en su debut con los Tigres, para conseguir su salvamento número 477 de por vida, la mayor cifra entre todos los lanzadores activos y la cuarta mayor en la historia.

McGonigle, de 21 años y a quien el jardinero central Jackson Merrill le robó su primer jonrón en la segunda entrada, sostuvo un turno de 10 lanzamientos contra el dominicano Wandy Peralta en un duelo de zurdo contra zurdo que culminó con un sencillo al jardín derecho.

Ese hit remolcó al venezolano Gleyber Torres y a Colt Keith para poner el encuentro 4-2.

McGonigle tuvo un debut brillante el jueves. Conectó el primer lanzamiento de Grandes Ligas que le hicieron para un doble de dos carreras con las bases llenas, y terminó de 5-4 con dos carreras impulsadas y dos anotadas en una victoria por 8-2.

Tras apenas 46 juegos la campaña pasada en Doble-A, el infielder multiposición se ganó un lugar en el roster de Grandes Ligas de Detroit con una sólida pretemporada que le permitió saltarse por completo la Triple-A.

El relevista de los Padres Jeremiah Estrada (0-1) no pudo sostener una ventaja de 2-1 en la octava entrada. Dio bases por bolas hasta llenar las almohadillas antes de que Kerry Carpenter anotara con un sencillo de Riley Greene al campocorto. Tras ponchar a Spencer Torkelson, Estrada dejó el juego y entró Peralta.

El venezolano Enmanuel De Jesus (1-0) se llevó la victoria.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 2-1 con dos anotadas. El puertorriqueño Javier Báez de 4-0.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-0, Manny Machado de 3-1 con una anotada, Miguel Andújar de 4-1 con una remolcada, Ramón Laureano de 4-1 con una remolcada.