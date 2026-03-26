Guardianes de Cleveland suman a Rhys Hoskins al roster activo antes del debut ante Marineros

Los Guardianes de Cleveland seleccionaron el contrato del primera base Rhys Hoskins desde Triple-A Columbus, mientras el equipo se ajustaba el miércoles al límite de 26 jugadores activos antes de su juego inaugural contra Seattle.

Para hacerle espacio a Hoskins, los Guardianes designaron para asignación al jardinero derecho puertorriqueño Johnathan Rodríguez.

Hoskins, de 33 años, acordó un contrato de ligas menores en febrero y recibirá un salario de 1,5 millones de dólares mientras esté en las Grandes Ligas.

Jugó para Milwaukee las últimas dos temporadas, después de seis campañas con Filadelfia. Hoskins bateó para .237 con 12 jonrones en 279 turnos al bate el año pasado, tras batear para .214 con 26 jonrones y 82 carreras impulsadas en 2024.

Milwaukee declinó su opción de 18 millones de dólares.

Hoskins bateó para .297 con tres cuadrangulares, tres dobles y 10 carreras impulsadas en 37 turnos al bate durante los entrenamientos de primavera.

“Puede batear. De verdad puede batear. Puede jugar en primera base. Todavía hay un muy buen jugador ahí. Él lo sabe, y nosotros lo sabemos, y por eso lo trajimos. Estamos muy entusiasmados de tener a Rhys”, manifestó el mánager Stephen Vogt.

Hoskins compartirá tiempo de juego en primera con los bateadores zurdos Kyle Manzardo y C.J. Kayfus. Hoskins se medirá principalmente a lanzadores zurdos — bateó para .221 con cuatro jonrones contra zurdos la temporada pasada.

“No se le puede poner precio a alguien como Rhys Hoskins, que ha tenido quizá el nivel más alto de éxito en este deporte. Y lo que les aporta a nuestros muchachos es simplemente la madurez en el enfoque y lo que se necesita para jugar todos los días. La manera en que ha llegado y ha arropado a nuestros jóvenes, sin duda es otra razón por la que la calidad de nuestros turnos al bate ha sido muy buena esta primavera”, señaló Vogt.

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