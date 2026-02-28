Man City gana sin Haaland para mantener al Arsenal con presión por el título de la Liga Premier

Sin el lesionado Erling Haaland, el Manchester City confió en el último gol del delantero recientemente fichado Antoine Semenyo para asegurar una victoria el sábado que mantuvo la presión sobre el Arsenal en la carrera por el título de la Liga Premier.

Semenyo hizo su mejor imitación de Haaland al rematar a quemarropa un centro raso para el gol de la victoria en el tiempo de descuento de la primera mitad, mientras el City se mantuvo firme para vencer 1-0 al Leeds y recortar la diferencia con el Arsenal a dos puntos.

Fue el sexto gol de Semenyo en 11 partidos desde que llegó procedente del Bournemouth en enero.

El Arsenal recibe al Chelsea el domingo.

Haaland no estuvo disponible para el viaje a Leeds —su ciudad de nacimiento— después de sufrir lo que el técnico del City Pep Guardiola describió como una “pequeña lesión” en el entrenamiento del jueves. Fue el primer partido de liga que el delantero noruego se ha perdido en toda la temporada.

El City tuvo suerte en Elland Road, con el Leeds desperdiciando dos ocasiones claras en la primera mitad y aumentando la presión al final del partido.

Aun así, el City sumó una cuarta victoria seguida en la liga y una sexta consecutiva en todas las competiciones.

La racha de juegos de la Liga Premier sin anotar de Mohamed Salah ha llegado a 10.

Afortunadamente para la estrella de Egipto, sus compañeros del Liverpool no tuvieron problemas para encontrar la red en una goleada de 5-2 sobre el West Ham el sábado que continuó la recuperación de mitad de temporada del campeón defensor.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo anotaron para el Liverpool, que también forzó un autogol mientras el equipo acumulaba más de cuatro goles en un juego de liga por primera vez esta temporada.

El Liverpool ha ganado cuatro juegos seguidos en todas las competiciones y seis de sus últimos siete; el único traspié fue la derrota en casa ante el City. El equipo de Arne Slot igualó en puntos al Manchester United, cuarto clasificado, que juega el domingo en casa contra el Crystal Palace.

El último gol de liga de Salah para el Liverpool fue hace mucho tiempo, el 1 de noviembre contra el Aston Villa. Es su sequía goleadora más larga en la competición desde que se unió procedente de la Roma en 2017.

Drama tardío con Brentford ganando

En un día de muchos goles en la Premier League, el Brentford desperdició una ventaja de tres goles antes de conseguir la victoria en el tiempo de descuento a través de Mikkel Damsgaard para vencer 4-3 al Burnley, amenazado por el descenso.

Y eso fue solo la mitad del drama.

Después de remontar de 3-0 abajo a 3-3, al delantero del Burnley Zian Flemming le anularon un gol por el fuera de juego más marginal.

Sin embargo, hubo un golpe cruel para los locales, ya que el creador de juego del Brentford Mikkel Damsgaard colocó el balón en la esquina inferior en el tercer minuto del tiempo añadido.

Aun así, el Burnley pensó que había conseguido un punto cuando, con el reloj acercándose a los 100 minutos, el veterano delantero Ashley Barnes encontró la red, solo para que el VAR interviniera de nuevo, con el gol anulado por mano tras una espera de más de cinco minutos .

Pickford y su atajada milagrosa

En otra lluvia de goles, el Everton ganó 3-2 al local Newcastle, pero solo después de que el portero de Inglaterra Jordan Pickford produjera una atajada impresionante para evitar el remate de volea de larga distancia de Sandro Tonali en el tiempo de descuento.

Pickford de alguna manera desvió el disparo del internacional italiano al travesaño, lo que llevó al técnico del Everton David Moyes a decir: “El mayor mérito que podría darle a la atajada sería decir que la volea de Tonali fue de manual. Probablemente si la conectaba no podría hacerlo mejor aunque lo intentara de nuevo. Fue tan buena, técnica, a puerta.

“Se necesitó una atajada milagrosa para que sucediera”.

El Newcastle se recuperó del temprano cabezazo de Jarrad Branthwaite para igualar por medio de Jacob Ramsey, pero casi de inmediato volvió a encajar cuando el portero Nick Pope soltó un disparo y Beto aprovechó para anotar.

Jacob Murphy remató de volea para superar a Pickford y poner el 2-2, pero el Newcastle volvió a conceder a los pocos segundos cuando Kiernan Dewsbury-Hall irrumpió en el área y centró para que el suplente Thierno Barry empujara el balón sobre la línea.

El Bournemouth remontó para empatar 1-1 con el Sunderland gracias al delantero brasileño Evanilson, extendiendo su racha invicta a ocho juegos.

