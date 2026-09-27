Noskova y Muchova le dan a Chequia el título de la Copa Billie Jean King

En julio se enfrentaron en la final de Wimbledon. Ahora, Linda Noskova y Karolina Muchova se han unido para que Chequia ganara la Copa Billie Jean King.

Noskova, sexta del ranking mundial, y Muchova (8), ganaron cada una sus partidos de individuales el domingo, y Chequia venció 2-0 a Ucrania en la final del evento por equipos del tenis femenino.

Noskova lo sentenció al derrotar por 6-3, 7-6 (5) a Elina Svitolina (7) después de que Muchova superara por 6-2, 6-3 a Anhelina Kalinina (47).

Chequia, anteriormente conocida como la República Checa, consiguió su 12.º título en la competición, antes llamada Fed Cup, y el primero desde 2018. Solo Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, ha ganado más, con un récord de 18 títulos.

La capitana checa Barbora Strycova se convirtió en la cuarta mujer en ganar la competición tanto como jugadora como capitana, uniéndose a Margaret Court, Chris Evert y a la homónima del evento, Billie Jean King.

Strycova ganó tres títulos con Chequia como jugadora antes de asumir la capitanía este año.

Chequia también dejó en blanco a Gran Bretaña en los cuartos de final y a España en las semifinales, lo que significa que su principal figura del dobles, Katerina Siniakova, ni siquiera tuvo que jugar esta semana.

En la final de Wimbledon entre checas de este año, Noskova venció a Muchova para lograr su primer título de Grand Slam.

Ucrania eliminó en semifinales a Italia, campeona defensora por segundo año consecutivo, y disputaba su primera final.

Ucrania no contó con la 10.ª del ranking, Marta Kostyuk, debido a una lesión en la muñeca derecha.

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