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Nolan Gorman e Iván Herrera llevan a Cardenales a triunfo de 9-4 sobre Astros

CARDENALES-ASTROS
CARDENALES-ASTROS (AP)

Nolan Gorman conectó un jonrón de tres carreras e Iván Herrera añadió un cuadrangular de dos vueltas para guiar el viernes a los Cardenales de San Luis a una victoria por 9-4 sobre los Astros de Houston.

Los Cardenales ganaban por una carrera con un out en la séptima entrada cuando Alec Burleson pegó un doble ante el dominicano Bryan Abreu y Jordan Walker recibió una base por bolas.

Gorman envió una recta de Abreu a las gradas del jardín derecho para poner el duelo 7-3.

El panameño Herrera, quien impulsó tres carreras, conectó su batazo ante J.P. France con dos outs en la octava.

Masyn Winn remolcó dos carreras y Walker extendió a 12 juegos su racha pegando de hit por los Cardenales, que ampliaron a tres partidos su racha de victorias.

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El boricua Christian Vázquez, el cubano Yordan Álvarez y el venezolano José Altuve conectaron jonrones solitarios por Houston, pero los Astros no pudieron generar mucho más a la ofensiva y perdieron por décima vez en 12 juegos.

El jonrón de Álvarez fue su octavo de la temporada, con lo que empató la mayor cantidad en las Grandes Ligas con Walker y Aaron Judge.

El abridor de San Luis, Kyle Leahy (2-2), permitió cinco hits y tres carreras, y ponchó a seis —su cifra más alta de la temporada— en cinco entradas.

Peter Lambert (0-1), de Houston, aceptó siete imparables y cuatro anotaciones en cinco innings durante su primera apertura en las Grandes Ligas esta campaña

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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