De palizas a remontadas récord: la postemporada de los Knicks entra en la conversación histórica

Para cuando Jalen Brunson y los Knicks regresaron a casa, parecía Halloween con todo Nueva York de naranja.

La ciudad se dejó llevar por esta marcha hacia el campeonato durante casi dos meses y la fiesta durará al menos unos días más. El primer desfile de los Knicks por Nueva York —no tuvieron uno en 1970 ni en el 73— programado para el jueves.

El equipo será recordado mucho después de que se recoja el confeti de las calles de Broadway —y no solo en Nueva York.

Los Knicks de 2025-26 tienen un lugar en la historia de la NBA.

Su desempeño en la postemporada está en la conversación como uno de los mejores en los 80 años de historia de la liga, una racha de palizas y luego remontadas para su primer campeonato desde 1973.

El expresidente Barack Obama escribió en un tuit para felicitar al entrenador Mike Brown, a Brunson y al resto de los Knicks: “¡Qué racha!”.

Una que, sin exagerar, fue tan buena como cualquiera de los queridos Bulls de Obama.

Los Knicks terminaron 16-3, un porcentaje de victorias de .842 que igualó al de los Celtics de Boston de 2024 como el segundo mejor desde que el formato cambió a series al mejor de siete en todas las rondas a partir de 2003. Los Warriors de Golden State de 2017 terminaron 16-1.

Los Lakers de Los Ángeles se fueron 15-1 en 2001 y los 76ers de Filadelfia terminaron 12-1 en 1983. Cinco equipos concluyeron una postemporada con dos derrotas.

Los Knicks ganaron 13 partidos consecutivos en un momento, solo por detrás de las 15 victorias seguidas de los Warriors en 2017. Establecieron récords al ganar nueve seguidos como visitantes y superar a sus rivales de postemporada por 283 puntos.

“Esperemos a que termine, pero ahora mismo, si analizas los números, podríamos estar viendo al mejor equipo de todos los tiempos, o sea, si analizas los números”, indicó el rapero Fat Joe, uno de los famosos aficionados de los Knicks, durante la conferencia de prensa de Brown.

Y cuando las cosas dejaron de salirles con facilidad, los Knicks establecieron récords por conseguir victorias en momentos críticos. La remontada tras estar abajo por 29 puntos en el Juego 4 fue la mayor reacción en un partido de Finales de la NBA desde que comenzó el registro detallado jugada por jugada en 1997, y los Knicks la remataron al levantarse de una desventaja de 16 en el partido que sentenció la serie.

Si se suma todo, los Knicks pueden argumentar de forma convincente que fue la postemporada más dominante de la historia.

Los Knicks iniciaron la postemporada con dos derrotas ante Atlanta en la primera ronda, ambas por un punto. La otra fue por cuatro en el juego 3 de las Finales contra los Spurs, para quedar a seis puntos de una postemporada perfecta.

Del otro lado, ganaron los partidos de definición por 51, 30 y 37 puntos en los playoffs de la Conferencia Este.

A los Knicks nunca les iba a importar cómo ganaban, solo que lo hicieran. Antes de que comenzaran los playoffs, el pívot All-Star Karl-Anthony Towns resumió la presión que enfrentaban los jugadores al intentar volver a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 al decir: “Al final del día, nos juzgarán por lo que hagamos en esta racha”.

Los juzgarán bien —históricamente bien.

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