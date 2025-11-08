Antetokounmpo anota 41 puntos y Bucks, campeones de la Copa NBA, vencen a Bulls

Giannis Antetokounmpo totalizó 41 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias por los Bucks de Milwaukee, quienes comenzaron el viernes la defensa de su título de la Copa NBA con una victoria de 126-110 sobre los Bulls de Chicago.

Los Bucks mejoraron a 9-0 en la fase de grupos de la Copa NBA durante la historia de tres años del certamen. Milwaukee cayó ante Indiana en las semifinales hace dos temporadas y venció a Oklahoma City por 97-81 el año pasado en la final.

Antetokounmpo anotó 19 puntos en el cuarto periodo para ayudar a que los Bucks se despegaran. Atinó 16 de 32 disparos de campo, la primera vez esta temporada que embocó menos del 61,5%.

Myles Turner sumó 23 puntos, su total más alto desde que se unió a los Bucks este año, y Ryan Rollins agregó 20.

Matas Buzelis firmó 20 puntos y ocho rebotes por Chicago. Josh Giddey contabilizó 16 unidades, 14 asistencias y siete rebotes.

Giddey aportó triples-dobles en sus últimos dos partidos. Es el primer jugador de los Bulls en conseguir triples-dobles en duelos consecutivos desde Michael Jordan en abril de 1989.

