Nick Morabito impulsa a Mets con doble de 3 carreras, su 1er hit, en triunfo 10-4 ante Rays

El novato Nick Morabito conectó un doble de tres carreras, su primer hit en las Grandes Ligas y realizó una brillante jugada defensiva en el jardín izquierdo más tarde, para que los Mets de Nueva York vencieran el miércoles 10-4 a los Rays de Tampa Bay.

Morabito, quien ingresó como corredor emergente por Mark Vientos en la sexta entrada, llegó al plato con dos outs y las bases llenas en la séptima entrada y conectó un lanzamiento del mexicano Manuel Rodríguez con cuenta de 2-2.

La pelota rebotó cerca de la línea del jardín izquierdo para convertir la ventaja de dos carreras de los Mets en una delantera de 9-4.

En la octava, el cubano Victor Mesa Jr. envió una línea descendente al jardín izquierdo, que Morabito persiguió y atrapó lanzándose para terminar la entrada.

Morabito, quien comenzó su carrera en las Grandes Ligas sin hits en sus primeros 12 turnos al bate, añadió un sencillo en la novena.

El dominicano Juan Soto conectó su 23er jonrón —un batazo solitario en la octava— como parte de la actuación de 14 hits de los Mets.

El dominicano Junior Caminero se fue de 4-0 y se ponchó dos veces por los Rays, poniendo fin a una racha de 15 juegos consecutivos bateando de hit.

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