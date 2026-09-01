Los pateadores elegidos en el draft de la NFL rara vez triunfan a largo plazo con su equipo inicial

El desempeño en la pretemporada del pateador novato de los Packers de Green Bay, Trey Smack, indica que tiene lo necesario para quedarse varios años con el equipo que acaba de seleccionarlo.

Pero el elegido en la sexta ronda procedente de Florida debe desafiar la historia para lograrlo. Quizá no haya otra posición con una correlación menor entre el lugar en que un jugador es seleccionado en el draft y su éxito a largo plazo.

Solo tres de los 16 pateadores seleccionados en el draft entre 2016 y 2023 permanecieron con sus equipos originales durante al menos tres temporadas completas. El único que sigue con el equipo que lo eligió es Evan McPherson, de Cincinnati, elegido en la quinta ronda de 2021 procedente de Florida.

“Con todos los jugadores que llegan a la Liga Nacional de Fútbol Americano, se necesita un poco de tiempo”, comentó el gerente general de los Packers, Brian Gutekunst. “En las otras posiciones… probablemente tienes un poco más de margen para desarrollarte. Mientras que como pateador, no lo tienes. Así que ves a muchos de esos muchachos ir de un lado a otro antes de asentarse”.

De hecho, muchos de esos pateadores seleccionados en el draft entre 2016 y 2023 han disfrutado carreras productivas en la NFL. Harrison Butker, de Kansas City, es tricampeón del Super Bowl. Jake Elliott, de Filadelfia, estuvo en dos equipos campeones del Super Bowl y fue seleccionado al Pro Bowl. Daniel Carlson obtuvo honores All-Pro con Las Vegas en 2022.

Encontraron el éxito solo después de cambiar de equipo.

Butker perdió una batalla en el campamento de entrenamiento en Carolina y Elliott pasó por lo mismo en Cincinnati antes de llegar a sus destinos actuales. Carlson jugó apenas dos partidos con Minnesota en 2018 antes de ser cortado.

“Es un fenómeno extraño”, dijo el ex pateador de los Packers Mason Crosby. “Pero sí siento que al salir de la universidad, adaptarte a la NFL, al balón, al ritmo, a la velocidad del juego, a toda la presión —a todas esas cosas—, simplemente no siempre funciona en ese primer intento”.

Crosby es una excepción. Pasó 16 años con Green Bay y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Packers después de que lo seleccionaran procedente de Colorado en la sexta ronda del draft de 2007.

Pero entiende por qué otros pateadores seleccionados en el draft no han tenido ese tipo de permanencia. Una razón importante es el propio balón.

Ajustarse a la NFL difiere de la NCAA

La NCAA y la NFL no tienen los mismos requisitos de tamaño para sus balones de fútbol americano. Eso llevó a una transición difícil para el pateador de los Cardinals de Arizona, Chad Ryland, quien llegó a la liga tras ser elegido en la cuarta ronda del draft de 2023 por los Patriots de Nueva Inglaterra, pero fue cortado un año después.

“El balón universitario es un poco más pequeño que el de la NFL, y con eso vienen distintos factores sobre cómo el viento afecta el movimiento del balón, cómo funcionan los golpes mal conectados”, explicó Ryland. “No puedes salirte con la tuya tanto con el balón de la NFL, por eso convertirse en un buen golpeador del balón es algo tan valorado en la NFL. No se trata solo de tener una pierna potente”.

Las marcas laterales (hash marks) también están ubicadas de manera distinta. En la universidad están separadas por 40 pies. En la NFL, están separadas por 18½ pies, lo que coincide con la distancia entre los postes.

Crosby afirma que eso obliga a los pateadores de la NFL a ajustarse a ángulos más sutiles y complicados.

“Piensa en un campo de golf”, señaló Crosby, quien ahora conduce un programa en la Wisconsin Sports Radio Network. “Si tienes un dogleg pronunciado hacia la izquierda, puedes cortar por encima de los árboles. Ese ángulo parece más simple que cuando es apenas un dogleg leve, sutil, y tienes que intentar ese tiro con el ángulo perfecto para quedar en una posición ideal”.

En la NFL, los partidos también son más cerrados. Según Sportradar, los juegos de la NFL el año pasado tuvieron un margen promedio de 11,2 puntos, en comparación con 16,4 puntos en partidos universitarios entre dos rivales de la FBS.

“Es ese primer impacto inicial de lo serio que es esto y de lo cerrados que son los partidos”, manifestó el pateador de Las Vegas Matt Gay, quien duró solo una temporada en Tampa Bay después de que los Buccaneers lo seleccionaran en la quinta ronda del draft de 2019. “Y creo que toma un momento mojarse los pies, sentirse un poco cómodo. Sientes esas expectativas con el equipo que te selecciona”.

“Y luego, casi como que una vez que te liberan o vas a otro lado, es como si pudieras descomprimir un poco y es como: ‘¿Qué acaba de pasar?’ Y los muchachos encuentran su lugar en ese siguiente equipo”.

La tasa de precisión en la NFL no deja margen de error

Los pateadores veteranos también se han vuelto tan eficientes que cualquiera que intente abrirse paso en la liga no puede permitirse empezar lento.

Sportradar indicó que los pateadores de la NFL acertaron el 85,6% de sus intentos de gol de campo la temporada pasada, incluido el 84,3% desde 40-49 yardas y el 68,8% desde al menos 50 yardas. Los pateadores de la FBS colegial acertaron el 76,6% de sus goles de campo, incluido el 67% desde 40-48 yardas y apenas el 51,8% desde al menos 50.

“Es simplemente un entorno nuevo”, dijo Smack. “No has estado ahí antes. No sabes qué esperar. Como pateadores jóvenes, tratamos de resolver la ecuación de cómo patear en la NFL y lo pensamos como algo distinto, ya que nos fue bien en la universidad; ahora estamos en un nivel completamente nuevo donde todos son los mejores de los mejores en la NFL. ¿Cómo podemos mejorar? Esta es una de las posiciones en las que es como que no necesitas mejorar. Solo necesitas hacer tu swing y confiar en tu proceso”.

Hay indicios de que esta tendencia podría estar cambiando.

Cuatro de los cinco pateadores seleccionados en el draft entre 2024 y 2025 siguen con sus equipos originales, aunque los Rams de Los Ángeles cortaron en noviembre pasado a Joshua Karty, una selección de sexta ronda de 2024. Ese grupo incluye al All-Pro de 2025 Will Reichard, de Minnesota.

Smack, el único pateador seleccionado en el draft este año, acertó 9 de 9 en intentos de gol de campo en la pretemporada e hizo tres desde al menos 50 yardas, con un máximo de 59. Los Packers quieren que estabilice su situación de pateo, que ha sido un problema desde que se separaron de Crosby.

Anders Carlson, una selección de sexta ronda de 2023, duró una temporada. Brayden Narveson comenzó 2024 como el pateador principal de los Packers, pero se quedó solo seis partidos antes de ceder el puesto a Brandon McManus. Los Packers vuelven a cambiar de pateador después de que McManus fallara dos goles de campo y un intento de punto extra en una derrota de playoffs 31-27 en Chicago.

“Ojalá podamos tener algo de paciencia”, expresó Gutekunst. “Me paré aquí y les dije que siempre envidié a (el ex gerente general de los Packers) Ted (Thompson) porque tuvo mucha paciencia con Mason mientras atravesaba las cosas por las que pasó al principio y más adelante, a mitad de su carrera. Él… tenía una convicción ahí, y nosotros ciertamente también la tenemos con Trey”.

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Los periodistas deportivos de AP Mark Anderson, David Brandt y Kyle Hightower contribuyeron a este informe.

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