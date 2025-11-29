Jalen Brunson anota 37 puntos mientras Knicks vencen 118-111 a Bucks y avanzan en la Copa NBA

Jalen Brunson anotó 37 puntos y los Knicks de Nueva York avanzaron a la ronda eliminatoria de la Copa NBA, venciendo 118-111 a los Bucks de Milwaukee el viernes por la noche en el regreso de Giannis Antetokounmpo tras una lesión en la ingle.

Miles McBride sumó 19 puntos, incluidos dos triples en los minutos iniciales del último cuarto para poner a los Knicks adelante por 13. Nueva York tuvo un récord de 3-1 para ganar el Grupo C del Este.

Josh Hart tuvo 19 unidades y 15 rebotes en su tercer juego de regreso en la alineación titular. Mikal Bridges anotó 14 tantos mientras los Knicks lanzaron con un 44% de efectividad.

Antetokounmpo terminó con 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 28 minutos después de perderse cuatro juegos.

Kyle Kuzma añadió 20 puntos mientras Milwaukee perdió su séptimo partido consecutivo y fue eliminado del torneo con un récord de 2-2 en la fase de grupos. A.J. Green finalizó con 18 puntos para los Bucks, quienes lanzaron con un 52.1% de efectividad y encestaron 18 triples.

Brunson tuvo su tercer juego de 30 puntos desde que regresó tras una ausencia de dos partidos debido a un esguince en el tobillo derecho. Encestó siete de ocho tiros en el tercer cuarto, cuando los Knicks convirtieron un déficit de un punto al medio tiempo en una ventaja de cuatro.

Los Bucks casi remontaron un déficit de 13 tantos en el cuarto período, pero Brunson encestó tres tiros libres después de recibir una falta de Antetokounmpo con 3:37 por jugar y preparó el tercer triple de McBride del cuarto para una ventaja de 110-107 casi un minuto después. La jugada de tres puntos de Brunson con 1:27 por jugar puso el marcador en 114-107.

Los Knicks perdieron brevemente una ventaja de seis puntos al final del tercer cuarto, pero se reagruparon y mantuvieron una ventaja de 92-88 en el cuarto después de que Bridges y Brunson encestaran triples en el último minuto. McBride encestó dos triples y Tyler Kolek también anotó uno para una ventaja de 101-88 al inicio del período antes de que Milwaukee regresara con fuerza.

