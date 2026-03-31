Newcastle dice que el puesto del técnico Eddie Howe está seguro 'por ahora'

El puesto de Eddie Howe como entrenador del Newcastle estaba a salvo “por el momento”, manifestó el director ejecutivo David Hopkinson el martes.

El equipo de la Liga Premier, propiedad de saudíes, también publicó sus cifras financieras más recientes, que muestran que el club, en la práctica, vendió St James’ Park a su empresa matriz.

Hopkinson evitó dar garantías de que Howe, quien es entrenador desde noviembre de 2021, seguirá al mando más allá del final de esta temporada.

Newcastle está en el 12do. puesto de la Premier, que cuenta con 20 equipos; acaba de ser eliminado de la Liga de Campeones de manera humillante por el Barcelona en los octavos de final, y con seguridad terminará la temporada sin un trofeo.

El partido más reciente del Newcastle fue una derrota 2-1 en casa ante su acérrimo rival Sunderland, lo que incrementó la presión sobre Howe.

“Eddie es nuestro entrenador”, afirmó Hopkinson. “Espero que tengamos un gran cierre hasta el final de la temporada aquí y hablaremos del futuro cuando sea el momento”.

Al pedirle que aclarara sus comentarios, Hopkinson señaló: “No estamos buscando hacer un cambio por el momento. No estamos teniendo esas conversaciones. Todavía estamos en plena temporada. Ahora mismo, estamos centrados en los siete partidos que nos quedan y en no distraernos con especulaciones sobre lo que podríamos o no podríamos hacer en el verano”.

En un informe estratégico del grupo publicado por el Newcastle que abarca los 12 meses hasta junio de 2025, el club indicó que obtuvo una ganancia después de impuestos de 34,7 millones de libras (45,9 millones de dólares). Esto se debió en parte a un aumento del 44% en los ingresos comerciales, ya que la facturación subió 15 millones de libras (20 millones de dólares) hasta un récord de 335,3 millones de libras (444 millones de dólares), aproximadamente la mitad de la de los equipos más grandes de Inglaterra.

El informe también indicó que la decisión de, en la práctica, vender St James’ Park —el histórico estadio del Newcastle, cerca del centro de la ciudad— a la empresa matriz inmediata PZ Newco Limited y luego arrendárselo de vuelta formó parte de una “reorganización de sus activos inmobiliarios y de la estructura del grupo para facilitar futuras inversiones en infraestructura”.

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