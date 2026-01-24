Nembhard y Walker ayudan a Pacers a superar 117-114 a Thunder en revancha de finales

Andrew Nembhard anotó 27 puntos y capturó 11 rebotes, y Jarace Walker añadió un récord personal de 26 para los Pacers de Indiana, quienes resistieron un ataque tardío el viernes por la noche para vencer 117-114 al Thunders de Oklahoma City en una revancha de las finales de la NBA de la temporada pasada.

Walker, cuyo récord anterior era de 21 puntos, encestó cuatro tiros libres en los últimos diez segundos para levantar a Indiana (11-35), plagada de lesiones, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas. Pascal Siakam añadió 21 puntos.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 47 puntos para los Thunder, el mejor equipo de la NBA, que también estaban mermados por lesiones con Jalen Williams, Isaiah Hartenstein y Alex Caruso entre los ausentes. Chet Holmgren añadió 25 puntos, 13 rebotes y tres bloqueos.

Fue el segundo y último enfrentamiento de esta temporada entre los Pacers y los Thunder, cuyos destinos han divergido desde que la estrella de Indiana, Tyrese Haliburton, se rompió un tendón de Aquiles al inicio del Juego siete de las finales de la NBA de la temporada pasada. Oklahoma City continuó para ganar su primer título y tiene el mejor récord de la liga (37-9), aunque los Thunder han disminuido el ritmo después de un inicio de 24-uno.

Gilgeous-Alexander, el actual MVP, encestó 17 de 28 tiros de campo y todos sus 12 tiros libres, y anotó nueve puntos en los últimos dos minutos.

