Naylor deja tendidos a los Atléticos y los Marineros evitan la barrida con triunfo 5-4

Josh Naylor conectó un sencillo que dejó en el terreno al rival, Cal Raleigh pegó un jonrón por tercera vez en igual número de juegos y los Marineros de Seattle vencieron 5-4 a los Atléticos el miércoles para evitar una barrida de tres partidos.

La racha de siete victorias consecutivas como visitante de los Atléticos se cortó, mientras que los Marineros ganaron apenas por tercera vez en nueve juegos.

Con dos outs en la novena, Naylor conectó de línea un cutter al primer lanzamiento de Joel Kuhnel (0-1) hacia la banda contraria, al jardín izquierdo, para que Raleigh anotara desde segunda. Naylor terminó de 5-3 para elevar su promedio de bateo a .194.

Raleigh, que también había tenido un inicio lento, conectó un jonrón solitario al jardín derecho en la tercera entrada para su quinto cuadrangular. También se fue de 5-3 —su primer juego de tres imparables esta temporada— y batea para .198.

Nick Kurtz empató en la parte alta de la novena cuando envió un slider colgado del cerrador de los Marineros, el mexicano Andrés Muñoz (3-2), a 438 pies por el jardín central para su cuarto jonrón.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un par de sencillos para extender a 19 juegos su racha embasándose. Su rodado productor en la séptima puso a los Marineros arriba 4-3.

El abridor de los Mariners, Logan Gilbert, quien permitió tres carreras en cuatro entradas, recibió en la primera un batazo de regreso del bate de Carlos Cortes que quedó atorado en su jersey. A Cortes se le acreditó un sencillo.

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