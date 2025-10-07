Naylor de Marineros en la alineación del Juego 3 de la ALDS contra Tigers tras asunto personal

El primera base de los Marineros de Seattle, Josh Naylor, está en la alineación para el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tigrea de Detroit después de lidiar con un asunto personal.

"Estamos emocionados de que esté aquí con nosotros y de tenerlo de vuelta en la alineación", horas antes del primer lanzamiento programado, señaló el martes, el mánager de los Mariners, Dan Wilson.

Wilson se negó a decir en la víspera del juego si Naylor viajó con el equipo a Detroit, mencionando solo que tenía un asunto personal.

La esposa de Naylor, Chantel Collado, está esperando su primer hijo.

"Es algo muy importante", comentó Wilson. "Es algo en lo que siempre estás pensando, por supuesto. Pero creo que él ha manejado todo muy bien y ha hecho un trabajo tremendo para nosotros desde que llegó aquí".

Los Marineros adquirieron a Naylor, de 28 años, de Arizona en julio antes de la fecha límite de cambios. No logró hits en ocho turnos al bate en los primeros dos juegos contra Detroit después de batear para .295 con 20 jonrones y 92 carreras impulsadas en la temporada regular para los Marineros y los Diamondbacks.

Los Tigres y los Marineros dividieron los primeros dos juegos de la serie en Seattle.

