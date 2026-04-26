Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jonrón de 3 carreras de Stewart y 5 impulsadas ayudan a Rojos a vencer 9-2 a Tigres

TIGRES ROJOS
TIGRES ROJOS (AP)

Sal Stewart conectó un jonrón de tres carreras e impulsó cinco anotaciones, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del sábado por 9-2 a los Tigres de Detroit.

Nathaniel Lowe, el dominicano Elly De La Cruz y TJ Friedl también pegaron jonrones por Cincinnati, que está nueve juegos por encima de .500 por primera vez desde el 2 de agosto de 2003. Con marca de 18-9, los Rojos han tenido su mejor inicio desde que comenzaron 18-8 en 2003.

El novato de los Tigres Kevin McGonigle abrió el juego con un jonrón solitario, su segundo de la temporada. Ha llegado a base en 23 aperturas consecutivas, la racha más larga para un novato de los Tigers desde que Austin Jackson llegó a base en 25 seguidas del 11 de abril al 9 de mayo de 2010.

El derecho de los Reds Brady Singer (2-1) permitió ocho hits y dos jonrones solitarios en 5 1/3 entradas.

De La Cruz amplió la ventaja a 6-1 con un batazo de dos carreras, su noveno, en la segunda entrada.

Relacionados

Stewart y De La Cruz son la segunda dupla de compañeros de los Reds desde 1900 en la que cada uno conecta al menos nueve jonrones antes de mayo en la misma temporada, uniéndose a Austin Kearns y Adam Dunn en 2003.

Flaherty (0-2) permitió seis carreras limpias y tres jonrones, ambas cifras máximas de la temporada. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in