Nathan Church roba un jonrón de dos carreras y los Cardenales vencen 5-4 a los Piratas

El novato Nathan Church terminó el juego al robarle a Nick Gonzales lo que habría sido un jonrón de dos carreras para dejar tendido al rival, al realizar una atrapada en salto contra la barda del jardín izquierdo, y así los Cardenales de San Luis vencieron 5-4 a los Piratas de Pittsburgh la noche del miércoles.

Ryan O’Hearn conectó un sencillo con un out en la novena entrada ante Riley O’Brien y el dominicano Marcell Ozuna se ponchó con tres lanzamientos consecutivos. Gonzales envió al jardín izquierdo un slider al primer lanzamiento, y Church saltó y atrapó la pelota por encima de la parte superior de la barda.

El batazo de Gonzales habría sido jonrón en 27 de los 30 parques de Grandes Ligas, según MLB Statcast.

O’Brien salió del apuro para conseguir su octavo salvamento en 10 oportunidades, mientras los Cardenales ganaron su tercero consecutivo en una serie de cuatro juegos que termina el jueves.

Pittsburgh perdió cuatro seguidos, su peor racha de la temporada. Los Piratas se fueron de 12-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 11 corredores en base.

Andre Pallante (3-2) permitió una carrera y cinco hits en seis entradas, su mayor cifra de la temporada.

Bubba Chandler (1-3) cedió tres carreras, tres hits y otorgó cuatro bases por bolas en cinco entradas.

JJ Wetherholt conectó un doble impulsor que puso a su equipo al frente en la tercera entrada, y Alec Burleson amplió la ventaja a 3-0 con un jonrón de dos carreras en la quinta.

Spencer Horwitz recortó la diferencia cuando conectó un jonrón en la parte baja, pero el panameño Iván Herrera y Jordan Walker aumentaron la ventaja a 5-1 en la séptima con sencillos impulsores ante Chris Devenski.

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