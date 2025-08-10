Stay up to date with notifications from The Independent

Collins conecta jonrón contra Díaz en la 9ª y da a victoria a Cerveceros 7-6 ante Mets

Associated Press
Domingo, 10 de agosto de 2025 17:59 EDT
METS CERVECEROS
METS CERVECEROS (AP)

Isaac Collins conectó un jonrón en solitario contra el cerrador puertorriqueño de los Mets, Edwin Díaz, en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de la MLB, extendieron el domingo su racha ganadora a nueve juegos con una victoria por 7-6 ante Nueva York dejándolos en el terreno.

Los Cerveceros estaban perdiendo 5-0 al principio y empataron a seis en la octava entrada con un sencillo impulsor de Joey Ortiz con dos outs que rebotó en el guante del primera base Pete Alonso, quien se lanzó para atraparlo.

Después de que Nick Mears (3-3) lanzara la parte alta de la novena sin permitir carreras, Collins envió un lanzamiento de 2-2 de Díaz (5-2) a 363 pies al jardín derecho para su octavo jonrón.

Los Mets perdieron su séptimo juego consecutivo y cayeron a cinco 1/2 juegos detrás de Filadelfia, líder del Este de la Liga Nacional.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-0 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 4-2 con dos anotadas y una producida y Ronny Mauricio de 4-2 con una producida. El venezolano Luis Torrens de 3-1.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-3 con dos anotadas y tres producidas y Andruw Monasterio de 3-0 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

