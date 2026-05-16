Nacionales vencen 13-3 a Orioles y se colocan con marca de .500 por primera vez en dos años

Cade Cavalli lanzó seis entradas sin permitir carreras, el venezolano Keibert Ruiz conectó un jonrón e impulsó cinco carreras, la mayor cifra de su carrera, y los Nacionales de Washington alcanzaron la marca de .500 por primera vez en dos años con una victoria el sábado 13-3 sobre los Orioles de Baltimore.

Jacob Young y Brady House también conectaron cuadrangulares por los Nacionales, que tenían marca de 0-15 en juegos en los que estaban a una victoria de un récord de .500 después de estar 20-20 el 14 de mayo de 2024. Ese día ganaron el primer juego de una doble cartelera contra los Medias Blancas de Chicago, pero perdieron el segundo — y desde entonces han intentado volver a llegar a .500.

Cavalli (2-2) mantuvo la blanqueada hasta la séptima entrada antes de permitir jonrones solitarios consecutivos al dominicano Samuel Basallo y Tyler O'Neill. Fue la segunda vez en sus 21 aperturas de por vida, y la primera esta temporada, que el derecho lanzó hasta la séptima. Cavalli permitió tres carreras, ocho hits y ponchó a ocho.

Ruiz, a quien le faltó un triple para completar el ciclo, conectó un jonrón de tres carreras ante Chris Bassitt (3-3) para darle a los Nacionales una ventaja de 3-0 en la segunda entrada. Fue el tercer jonrón del receptor en sus últimos cinco juegos.

Bassitt permitió cuatro carreras y seis hits en cinco entradas por Baltimore.

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