Cachorros finalizan nuevo contrato por seis años con Nico Hoerner

Los Cachorros de Chicago finalizaron un nuevo contrato con Nico Hoerner, un acuerdo de 141 millones de dólares por seis años que consolida al segunda base como una pieza clave para la franquicia.

El equipo anunció la decisión el domingo y tenía prevista una conferencia de prensa con Hoerner al término de la serie ante Washington.

El contrato se extiende hasta la temporada 2032 e incluye al menos una parte del dinero diferido.

El contrato a largo plazo para Hoerner llega después de que el jardinero central All-Star Pete Crow-Armstrong aceptara un acuerdo de 115 millones de dólares por seis años. Los Cachorros anunciaron el contrato de Crow-Armstrong tras la derrota 10-4 el jueves en el día inaugural ante los Nacionales.

Hoerner, de 28 años, fue seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2018 procedente de Stanford. Está comenzando su última temporada bajo un contrato de 35 millones de dólares por tres años que se cerró en marzo de 2023.

Hoerner fue un elemento clave el año pasado, cuando Chicago ganó 92 juegos y llegó a la postemporada por primera vez desde 2020. Bateó para .297 con siete jonrones, 61 carreras impulsadas y 29 bases robadas en 156 juegos, la mejor cifra de su carrera. Hoerner también ganó su segundo Guante de Oro.

Bateó para .419 (13 de 31) en los playoffs de 2025, con un porcentaje de embasado de .424 y un OPS de .973.

Hoerner debutó en las Grandes Ligas en septiembre de 2019, bateando para .282 con tres jonrones y 17 carreras impulsadas en 20 juegos en el tramo final. Tuvo una actuación destacada en 2022, cuando bateó para .281 con 10 jonrones, 55 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 135 juegos.

Hoerner, quien ganó su primer Guante de Oro en 2023, tiene promedio de bateo de .282, con 36 jonrones, 279 carreras impulsadas y 132 bases robadas en 706 juegos de su carrera.

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