Nacionales anotan 3 en la 8ª y remontan para cortar racha de 7 derrotas al superar 4-3 a Angelinos

Jorbit Vivas conectó un doble de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada y llevar el viernes a Washington a una victoria por 4-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles, que puso fin a la racha de siete derrotas de los Nacionales.

Los Angelinos ganaban 2-1 antes de que el bateador emergente Andrew Pinckney empatara con un elevado de sacrificio ante el mexicano Samy Natera Jr. (1-2) en la octava.

Luego, el venezolano Vivas conectó un batazo elevado que cayó en la esquina del jardín derecho para poner el encuentro 4-2.

Clayton Beeter (6-5) se llevó el triunfo como relevista, y Erik Tolman trabajó la novena para su segundo salvamento. Tolman permitió un doble impulsor de Christian Moore que estuvo cerca de rebasar la barda entre el jardín derecho y el central para un jonrón que hubiera significado el empate.

Pero la esférica se quedó dentro del parque, y el zurdo retiró al bateador emergente Kyren Paris con un elevado para terminar el juego.

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