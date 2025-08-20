Gurriel y McCarthy lideran ataque de Diamondbacks, que superan 6-5 a Guardianes

El cubano Lourdes Gurriel Jr. impulsó tres carreras, Jake McCarthy conectó un jonrón en solitario y los Diamondbacks de Arizona superaron el martes 6-5 a los Guardianes de Cleveland.

McCarthy terminó con dos hits y Corbin Carroll disparó dos triples por cuarta vez en la temporada.

El abridor venezolano de los Diamondbacks, Eduardo Rodríguez, permitió cuatro carreras con cinco hits y tres bases por bolas en seis episodios y dos tercios.

Juan Burgos (1-0) sacó un out para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas. El novato dominicano de 25 años entró con dos outs y un corredor en primera en el séptimo capítulo, permitió un doble a su compatriota Ángel Martínez y caminó intencionalmente al también quisqueyano José Ramírez antes de que el bateador emergente Kyle Manzardo se retirara con un rodado para terminar la entrada.

Andrew Saalfrank lanzó un noveno inning perfecto para su segundo salvamento.

El jonrón de McCarthy inauguró la pizarra en el tercero. Carroll triplicó y anotó con un rodado de Gurriel en el cuarto.

Carlos Santana conectó un sencillo para impulsar a su coterráneo dominicano José Ramírez y luego anotó con un sencillo de Nolan Jones en el cuarto episodio de Cleveland. Ramírez conectó un jonrón de dos carreras en el quinto.

Tim Herrin (4-3) permitió dos carreras en dos tercios de entrada para cargar con la derrota.

Por los Guardianes, los dominicanos Martínez de 5-2 con una anotada, Ramírez de 3-1 con dos anotadas y dos producidas, Santana de 5-1 con una anotada y una empujada. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-1 con una anotada, Brayan Rocchio de 3-0.

Por los Diamondbacks, el dominicano Geraldo Perdomo de 3-2 con dos anotadas y una producida, Ketel Marte de 3-0. El cubano Gurriel de 4-1 con tres impulsadas.. El venezolano José Herrera de 3-0.