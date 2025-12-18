El 'dry needling' es común en la NFL, pero no se preocupan pese a pulmón colapsado de Watt

El ala cerrada de los Cardinals de Arizona, Trey McBride, se enteró de lo que le sucedió a la estrella de los Pittsburgh Steelers, T.J. Watt, pero McBride planea continuar con sus sesiones semanales de punción seca.

“Es algo que hago con frecuencia. Nunca he tenido un problema así”, expresó. “Pero con cada tratamiento, todo lo que te haces, quiero decir, hay riesgo en todo”.

El riesgo asociado con la punción seca —al menos en ciertas áreas— sorprendió a muchos la semana pasada cuando Watt llegó al hospital con un pulmón parcialmente colapsado tras realizarse el procedimiento. El Jugador Defensivo del Año de la NFL 2021 está fuera de juego indefinidamente después de someterse a una cirugía.

La punción seca es un tratamiento utilizado por fisioterapeutas y acupuntores para tratar el dolor y problemas de movimiento, según la Clínica Cleveland. Los profesionales médicos insertan agujas bajo la piel para apuntar a puntos gatillo —áreas anudadas o sensibles— en los músculos.

“Creo que hay como una especie de reacción sistémica”, comentó el center de los Bears de Chicago, Drew Dalman, quien se somete al tratamiento de 5 a 10 veces al año. “Cuando haces eso, puede atraer flujo sanguíneo y cosas así a las áreas afectadas. Creo que hay algo de ese efecto clásico de tensión muscular de la acupuntura. Siempre he usado eso en términos de problemas de tipo tejido blando”.

La punción seca ofrece alivio a los jugadores de la NFL para los músculos tensos. La punción seca es a menudo parte de un plan más amplio de manejo del dolor, según la Clínica Cleveland. El tratamiento está diseñado para aliviar la rigidez y las áreas sensibles en los músculos al aumentar el flujo sanguíneo en la zona. También puede desencadenar la liberación de endorfinas que ayudan con el dolor.

El tratamiento se llama punción seca porque las agujas delgadas no contienen ningún medicamento.

“Simplemente libera los músculos tensos", dijo el apoyador de los Giants de Nueva York, Bobby Okereke. "Obviamente tienes algo de tensión fascial, por lo que también ayuda a liberar algo de la fascia. Puede darte una liberación de punto gatillo dirigida donde el masaje podría no ser capaz de hacer que el músculo se relaje o diferentes técnicas de estiramiento podrían no lograrlo. A veces insertas una aguja profundamente en esa área, y simplemente hace que se relaje”.

Dos de las técnicas más comunes son la superficial —cuando el practicante inserta la aguja en la capa inferior de la piel sobre el punto gatillo— y la profunda —cuando la aguja se inserta profundamente en el músculo para penetrar el punto gatillo. También está la técnica de pistoneo, cuando el practicante mueve rápidamente la aguja hacia arriba y hacia abajo a través del tejido.

Según la Clínica Cleveland, la punción seca está aprobada para su uso en 37 estados, así como Washington, D.C. La formación y certificación pueden variar según el estado. Pensilvania no permite ni prohíbe explícitamente la práctica.

El guard de los Commanders de Washington, Sam Cosmi, dijo que comenzó a usar la punción seca durante sus días en el colegial en la Universidad de Texas. Jugando su quinta temporada en la NFL, tiene una sesión cada tres semanas aproximadamente.

Describió la sensación de la aguja al entrar como una “mordida”.

“Solo lo hago cuando tengo que hacerlo. No es mi cosa favorita", comentó Cosmi.

A pesar de algunas preocupaciones, es probable que los jugadores de la NFL continúen con la punción seca.

El liniero defensivo de los Ravens de Baltimore, John Jenkins, dijo que tiene una sesión cada semana. Jenkins, de 36 años, ha estado usando el tratamiento durante aproximadamente una década.

“Hago mucho en las extremidades inferiores cuando se trata de punción seca", manifestó. "Me ayuda a aflojar muchos músculos que están bastante tensos. Soy una persona más grande, ¿verdad? Así que lo que sea que me ayude a aflojar los músculos, voy a seguirlo”.

El center de los Titans de Tennessee, Lloyd Cushenberry, dijo que usa el tratamiento cuando cree que es necesario. Citó su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles en noviembre de 2024 y un problema en la pantorrilla esta pasada temporada baja.

Lane dijo que escuchó sobre lo que le sucedió a Watt y eso lo puso nervioso. El liniero ofensivo de los Falcons de Atlanta, Kyle Hinton, también estaba al tanto de lo que sucedió, pero dijo que no había cambiado cómo se sentía sobre el tratamiento.

“Confío en todos los profesionales, al menos por aquí”, comentó Hinton. "Estoy seguro de que también tienen un gran equipo de entrenamiento atlético en Pittsburgh. Pero, ya sabes, a veces simplemente suceden cosas”.

La escritora de fútbol americano profesional de AP, Teresa Walker, y los escritores deportivos de AP, Howard Fendrich, Will Graves, David Brandt, Charles Odum, Stephen Whyno y Noah Trister contribuyeron a este informe.

