Musetti se disculpa con fans chinos tras incidente de tos en partido de tenis

Lorenzo Musetti se convirtió en la más reciente estrella del tenis que tuvo que disculparse con los aficionados chinos.

“Lo siento mucho. Los respeto profundamente, me siento como en casa aquí y valoro la calidez y amabilidad que siempre he recibido de ustedes”, expresó el italiano de 23 años en un mensaje que publicó el sábado en las redes sociales.

Musetti se molestó por la tos en el público durante su victoria el viernes contra Giovanni Mpetshi Perricard en el Abierto de China en Beijing, donde gritó "estos (improperio) chinos siempre están tosiendo".

Ese arrebato provocó una oleada de indignación en las redes sociales, con personas comentando en una de sus publicaciones anteriores en Instagram para acusar a Musetti de racismo, junto con insultos y descalificaciones contra la cultura italiana.

“Me gustaría disculparme sinceramente por lo que dije en un momento de frustración ayer durante mi partido”, indicó Musetti en la publicación. "Mis palabras estaban dirigidas solo a unos pocos individuos en el público que estaban tosiendo repetidamente y perturbando el juego. Nunca, de ninguna manera, estaban destinadas al pueblo chino. Sucedió en un momento de estrés y tensión en el segundo desempate, pero aun así, esto no es excusa en absoluto".

“Me doy cuenta de que la forma en que me expresé fue incorrecta e inapropiada, y lastimó los sentimientos de muchos aficionados chinos”, añadió.

La estrella estadounidense Taylor Townsend se disculpó el 17 de septiembre por hacer comentarios despectivos sobre la comida china antes de que Estados Unidos jugara contra Kazajistán en las Finales de la Copa Billie Jean King en Shenzhen, China.

Townsend había publicado videos de platos locales, incluidos ranas toro y tortugas, y bromeó diciendo que necesitaría "hablar con recursos humanos" sobre la calidad de la comida. Volvió a Instagram para disculparse después de enfrentar una reacción negativa en línea y dijo que "todos han sido tan amables y tan generosos".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes