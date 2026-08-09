Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Murakami, Peters y Meidroth impulsan 2 carreras cada uno y Medias Blancas vencen a Guardianes

GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS
GUARDIANES-MEDIAS BLANCAS (AP)

Munetaka Murakami conectó un jonrón, mientras que Tristan Peters y Chase Meidroth impulsaron dos carreras cada uno en una sexta entrada de cinco anotaciones de los Medias Blancas de Chicago, quienes doblegaron el sábado 6-3 a los Guardianes de Cleveland.

Braden Montgomery conectó un sencillo productor en la octava entrada y los Medias Blancas cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, la peor que han tenido en la temporada.

Chicago (60-56) amplió a tres juegos su ventaja en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland y Minnesota.

Rhys Hoskins pegó dos hits, incluido un jonrón de dos carreras. El dominicano Ángel Genao se voló la barda en la séptima y añadió un sencillo por Cleveland, que ha perdido cuatro de sus últimos cinco juegos.

Anthony Kay (9-5) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. El zurdo ponchó a cuatro y dio una base por bolas en su segunda apertura sólida consecutiva. Luego siguieron cuatro relevistas, y Grant Taylor sorteó un sencillo en la novena para apuntarse su sexto salvamento.

Relacionados

Colin Holderman (6-3) entró como relevista y permitió tres carreras con dos hits, además de golpear a dos bateadores sin sacar un out en la sexta, para cargar con la derrota.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in