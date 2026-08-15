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Mujeres establecen récords mundiales de marcha en prueba inaugural en el Campeonato Europeo

CAMPEONATO EUROPEO
CAMPEONATO EUROPEO (AP)

Las mujeres establecieron el sábado récords mundiales en las pruebas inaugurales de marcha femeninas de medio maratón y maratón del Campeonato Europeo.

La española María Pérez se llevó el oro en la marcha de medio maratón al terminar en 1 hora, 30 minutos y 6 segundos. Unas dos horas después, la italiana Sofia Fiorini, de 21 años, ganó el título de la marcha de maratón al cruzar la meta en 3:15.11.

Ambas marcas constituyen nuevos récords mundiales en disciplinas que se convirtieron en distancias oficiales apenas en enero, informó el organismo rector World Athletics.

“World Athletics fijó 1:30:30 como el estándar de rendimiento requerido para el récord mundial inaugural femenino de medio maratón y 3:17:00 para el récord mundial femenino de maratón”, explicó World Athletics.

“Pérez superó el primero por 24 segundos y Fiorini el segundo por 1:49, lo que las convierte en las primeras poseedoras oficiales del récord mundial en las dos distancias”, añadió el organismo rector.

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Ambos récords mundiales están sujetos a las ratificaciones habituales.

Pérez, de 30 años, también posee el récord mundial de marcha atlética de 35 kilómetros.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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