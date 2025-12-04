Muere exjugador de la NBA y de Clemson Elden Campbell a los 57 años

Elden Campbell, un pívot que jugó 15 temporadas en la NBA —incluyendo nueve con los Lakers de Los Ángeles— y que más tarde ganó un campeonato con los Pistons de Detroit, ha fallecido. Tenía 57 años.

La familia de Campbell informó a los Pistons sobre su muerte, ocurrida el lunes. No se dio a conocer la causa del deceso.

Campbell, de 2,11 metros de altura, nació en Los Ángeles y destacó en la secundaria Morningside antes de dirigirse a Clemson. Fue seleccionado en el primer equipo de la conferencia ACC en la temporada 1989-90 y terminó como el máximo anotador de la escuela con 1.880 puntos.

Ayudó a los Tigers a ganar el título de la temporada regular de la ACC 1989-90 y a llegar a la fase del Sweet 16 antes de ser seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA de 1990 por los Lakers de su ciudad natal.

Jugó nueve temporadas en Los Ángeles, pero no ganó un anillo de campeonato sino hasta después de llegar a los Pistons, venciendo a los propios Lakers en cinco juegos en 2004. Campbell jugó en 1.044 partidos de la NBA y acumuló más de 10.000 puntos y 1.600 bloqueos, con un promedio de 10,3 puntos y 5,9 rebotes por partido.

Campbell promedió 14,9 puntos por partido con los Lakers jugando junto a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant en 1996-97, pero su mejor temporada estadística fue en 1999-2000 con los Hornets de Charlotte, cuando promedió 15,3 puntos y 9,4 rebotes.

Asimismo, Campbell pasó tiempo con los Hornets de Nueva Orleans, los Supersonics de Seattle y los Nets de Nueva Jersey antes de retirarse en 2005.

El escritor de deportes de AP Larry Lage en Detroit contribuyó a este informe.

