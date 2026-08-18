Muere a los 93 años Bill Rasmussen, cofundador de la cadena deportiva ESPN

Bill Rasmussen, quien cofundó ESPN en 1979 después de ser despedido de un trabajo de relaciones públicas en la Asociación Mundial de Hockey, murió el martes. Tenía 93 años.

El historiador de ESPN Mike Soltys informó que Rasmussen murió en su casa de Florida a causa de los efectos de la enfermedad de Parkinson. Rasmussen anunció en 2019 que le habían diagnosticado la enfermedad degenerativa en 2014.

“Bill fue un hombre extraordinario —un visionario y un innovador que concibió la idea de una cadena dedicada por completo a los deportes”, indicó el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, en un comunicado. “En pocas palabras, ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por la pasión de Bill y todo el trabajo duro y el espíritu emprendedor que puso en construir ESPN a finales de la década de 1970 —aspectos clave de la cultura de nuestra empresa que siguen vigentes hasta el día de hoy”.

Rasmussen y su hijo Scott idearon una cadena que transmitiría deportes las 24 horas, y eso revolucionaría los hábitos televisivos de los estadounidenses. Pero el dúo no se quedó mucho tiempo. Fueron obligados a salir después de apenas un año por Getty Oil, el accionista mayoritario de ESPN.

La idea original de Bill Rasmussen era un canal de cable que cubriera únicamente deportes de Connecticut. Muchos operadores de cable del estado se mostraban escépticos, pero alguien sugirió comprar tiempo satelital para llegar a una audiencia nacional.

ESPN se lanzó el 7 de septiembre de 1979. George Grande dio la bienvenida a los televidentes en la primera emisión de “SportsCenter” antes del primer evento en vivo de la cadena, un partido de sóftbol de lanzamiento lento entre los Kentucky Bourbons y los Milwaukee Schlitz.

“En aquellos días, no sabíamos si duraríamos cuatro semanas, cuatro años, y mucho menos unos 40 y tantos, pero sabíamos que era algo especial”, explicó Grande. “En esencia, Bill Rasmussen fue el verdadero portador del sueño americano original, y nos dio a todos algo muy especial que todavía tenemos hoy”.

Los Rasmussen consiguieron respaldo financiero de Getty Oil y un acuerdo de derechos con la NCAA, y construyeron un estudio en Bristol, Connecticut, que aún estaba en construcción cuando ESPN salió al aire.

La inversión de Getty y el acuerdo con la NCAA se concretaron el mismo día.

“Cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, quieres demostrar que está equivocado”, expresó Rasmussen. “Muchísima, muchísima gente nos dijo que no había suficientes deportes como para hacer un canal de 24 horas. No discutí con nadie. Simplemente pensé que estaban equivocados y que yo tenía razón”.

Cuando los Rasmussen fueron obligados a salir de ESPN en 1980, Getty poseía el 85% de la cadena. Texaco, que había adquirido Getty, vendió su participación en ESPN a ABC en 1984.

Bill Rasmussen y ESPN estuvieron distanciados hasta 1999, cuando ejecutivos de la empresa lo invitaron a la celebración del 20º aniversario. Desde entonces, fue acogido y reconocido por su visión de crear una cadena dedicada por completo a los deportes. Recorrió el país en 2019 por el 40º aniversario y dio discursos en eventos de Walt Disney Co. y de ESPN.

Nacido en Chicago, Rasmussen obtuvo títulos en la Universidad DePauw, en Indiana, y en la Universidad Rutgers, y sirvió en la Fuerza Aérea. Inició un negocio de servicios publicitarios y luego trabajó en radio y televisión como locutor durante la década de 1960.

Fue contratado en 1974 como director de relaciones públicas de los New England Whalers de la WHA en Hartford, Connecticut. Toda la oficina administrativa del equipo fue despedida en 1978, y Rasmussen pronto centró su atención en intercambiar ideas con su hijo sobre la creación de deportes en la televisión por cable con la ayuda de un adelanto de 9.000 dólares en una tarjeta de crédito.

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