Dembélé marca doblete y PSG se alista para Liverpool con plácida victoria ante Toulouse

Ousmane Dembélé estampó un doblete en la primera mitad y el Paris Saint-Germain venció el viernes 3-1 a Toulouse, con lo que amplió a cuatro puntos su ventaja como líder de la Ligue 1.

El partido se adelantó para darle al PSG más tiempo de recuperación de cara al duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles contra Liverpool en el Parque de los Príncipes. El equipo que dirige el técnico español Luis Enrique intenta revalidar el título continental.

El PSG llegó al encuentro tras haber marcado 12 goles en sus últimos tres partidos y se puso en ventaja a mitad de la primera parte cuando Dembélé definió con una magnífica volea que se coló en el ángulo superior desde el borde del área.

Sin embargo, cuatro minutos después el arquero Matvey Safonov no pudo contener un córner con efecto y Rasmus Nicolaisen cabeceó el rebote para igualar el marcador.

Dembélé devolvió la ventaja al PSG 12 minutos antes del descanso. Khvicha Kvaratskhelia prolongó de cabeza un tiro de esquina y el ex Borussia Dortmund y Barcelona apareció para empujar el balón con el interior del pie por encima de la línea.

Le anularon un tercer gol por fuera de juego en una segunda mitad dominada por el equipo local, pero no fue hasta el tiempo añadido cuando el PSG sumó el tercero: el suplente Gonçalo Ramos definió con la derecha desde 25 metros.

El resultado dejó al PSG con cuatro puntos de ventaja sobre Lens, que el sábado visitará a Lille, quinto de la clasificación, en el denominado Derby du Nord.

Toulouse se mantuvo en el noveno puesto.

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