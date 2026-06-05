Muchos aficionados beberán alcohol y verán el Mundial. Con calor, eso es arriesgado

Era temprano por la mañana un sábado reciente y el bar The Greyhound Bar & Grill, en Los Ángeles, bullía de aficionados al fútbol que aplaudían, silbaban y gritaban. Tenían los ojos pegados a las pantallas de televisión. Las mesas estaban llenas de pintas y jarras de cerveza y otras bebidas alcohólicas.

Paris Saint-Germain y Arsenal se enfrentaban en la final de la Liga de Campeones, y para las 9:20 de la mañana, a menos de media hora de iniciado el partido, los clientes dentro de este abarrotado bar ya habían comprado 1.300 dólares en alcohol.

“Simplemente hay un mejor ambiente cuando estás un poco entonado. Eso es algo importante de los deportes. Creo que el deporte y la bebida van de la mano”, comentó Madeline Guillen, de 28 años, que bebía una mimosa con amigos.

Beber alcohol mientras se ven deportes es común en muchos países, y millones de aficionados al fútbol lo harán este verano durante los partidos del Mundial en México, Canadá y Estados Unidos. Pero consumir bebidas alcohólicas durante lo que podría ser un junio y julio sofocantes tiene preocupados a algunos expertos. Señalan que mezclar alcohol con calor extremo implica riesgos adicionales, especialmente para quienes beben en exceso y quizá no se hidratan lo suficiente, no se mantienen frescos o tienen afecciones de salud subyacentes.

Esto es lo que hay que saber sobre la ciencia del calor extremo y el consumo de alcohol, además de consejos de expertos si vas a beber mientras ves fútbol en un caluroso día de verano.

Cuando el verano, el deporte y el alcohol se cruzan

El cambio climático, provocado por la quema de carbón, petróleo y gas, está haciendo que el calor sea más mortal en todo el mundo, especialmente en verano, y eso aumenta la preocupación por jugadores y aficionados que sufran estrés térmico durante los partidos. El calor también influye en cómo bebe alcohol la gente y en si termina en el hospital.

Diversos estudios de todo el mundo muestran que el consumo de alcohol alcanza su punto máximo en verano y que las personas que viven en climas más cálidos tienen más probabilidades de beber en exceso, según un estudio de México.

A veces también hay un “efecto hedónico” por el cual la gente bebe para aliviar la incomodidad de sentir calor, explicó Nathan Morris, profesor asistente de termorregulación en la Universidad de Colorado, Colorado Springs. “Bebemos alcohol, nos sentimos bien, y eso enmascara ese impulso normal de hacer algo para enfriarte”, lo que puede derivar en estrés térmico.

“Quizá nos quedamos más tiempo bajo el calor. Quizá bebemos menos agua fría. Quizá es menos probable que usemos un ventilador o busquemos un lugar con aire acondicionado”, añadió. “Creo que ahí podría estar donde estamos viendo más tensión en el cuerpo”.

Investigaciones internacionales también han establecido vínculos entre el consumo excesivo de alcohol y los espectadores deportivos. Un artículo de Australia halló que los participantes reportaron haber consumido un promedio de cinco bebidas en poco más de dos horas mientras veían partidos de fútbol australiano. En un estudio de 2023, investigadores encontraron que temperaturas más altas se tradujeron en más visitas hospitalarias relacionadas con el alcohol en el estado de Nueva York.

Calor y alcohol, una mezcla más riesgosa

El agotamiento por calor ocurre cuando el cuerpo pierde demasiada agua y sal por sudoración excesiva. Cuando el cuerpo ya no puede enfriarse, se produce un golpe de calor, que puede causar confusión, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. El calor combinado con la humedad —el tipo de clima en ciudades anfitrionas como Miami, Houston y Monterrey en México— dificulta que el sudor se evapore para enfriar el cuerpo.

El alcohol afecta principalmente al sistema nervioso central, el centro maestro de procesamiento del cuerpo responsable de los pensamientos, sentimientos y movimientos. Puede causar dolor de cabeza, vómitos, mareos, pérdida de coordinación y equilibrio. También hace que orines más.

Cuando se combina la pérdida de líquidos por sudar en un día caluroso con el aumento de la micción por beber alcohol, puede producirse deshidratación, lo que puede hacer que sientas los efectos de la bebida más rápido, según el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo. Además, estudios muestran que beber en un día caluroso hace menos probable que uses protector solar, y que el alcohol reduce la cantidad de exposición al calor necesaria para sufrir una quemadura solar.

“Si juntas clima caluroso, verano, multitud, durante el Mundial, la gente suda más, así que pierde líquidos del cuerpo. Y, además, bebes una cantidad excesiva de alcohol que te lleva a orinar más”, señaló el doctor Lorenzo Leggio, médico y científico de los Institutos Nacionales de Salud.

Cuando las altas temperaturas se combinan con el consumo de alcohol, puede haber un “efecto sinérgico” que provoque síntomas como sed, dolor de cabeza y mareos, indicó.

Fabiano Amorim, profesor asociado en la Universidad de Nuevo México, ha estudiado los efectos del alcohol en ambientes calurosos entre trabajadores de la construcción. Él y otros investigadores encontraron que, si los trabajadores bebían la noche anterior, los indicadores de salud —incluidos la presión arterial, las temperaturas corporal central y de la piel, y la frecuencia cardiaca— estaban elevados, y su producción de orina y sudor era menor al día siguiente en el trabajo.

“Beber alcohol la noche anterior afecta tu capacidad para lidiar con el calor y estresa tus riñones... poniéndote en mayor riesgo de una enfermedad relacionada con el calor”, afirmó. Aunque los aficionados del Mundial no se esforzarán físicamente como los trabajadores de la construcción, sus hallazgos siguen siendo aplicables, dijo Amorim. Los espectadores podrían estar en lugares abarrotados con flujo de aire limitado o expuestos al sol durante horas.

“La gente va a acumular días de consumo”, explicó. “Quieren divertirse, van de un partido a otro, ven partidos, etcétera. Eso significa que hay un efecto acumulativo de un día para otro”.

Los adultos mayores, las personas con trastornos por consumo de alcohol, afecciones cardiacas y otros problemas crónicos de salud están entre los más vulnerables.

Consejos para beber con seguridad cuando el calor aprieta

La mejor manera de mitigar los riesgos es no beber en absoluto, dijo Leggio. Pero si vas a hacerlo, come antes, bebe mucha agua, elige bebidas con bajas concentraciones de alcohol y consume con moderación.

Antes de dar el primer sorbo, Morris sugiere tomar precauciones habituales, como ponerse un sombrero y protector solar y asegurarse de tener a mano otras bebidas frías no alcohólicas. Además, ve con un amigo que pueda actuar si empiezas a sentirte mal. “Los sistemas de compañeros siempre son muy importantes con el estrés térmico”, indicó.

Amorim recomienda buscar sombra, lo que puede reducir el estrés térmico en el cuerpo humano entre un 25% y un 35% a lo largo del día y puede ser entre 11 C a 25 C (20 F y 45 FC) más fresco que las superficies sin ella. También reiteró que hay que beber mucha agua y aplicarse un poco en la piel para ayudar a enfriarse. Comer granizados y paletas heladas también es una buena idea.

Leggio sugiere estar atento a las señales tempranas del cuerpo.

“Sentirse mareado, sentirse un poco confundido, tener visión borrosa, no poder ver bien lo que te rodea”, enumeró. “Y si sientes cualquiera de estos síntomas, pide ayuda de inmediato”.

Habrá personal médico desplegado en los estadios y en los Fan Fest.

De vuelta en el bar de Los Ángeles, Daniel Tran, de 41 años, calmaba sus nervios con una cerveza fría la mañana del sábado mientras alentaba a Arsenal. Prevé asistir a varios partidos del Mundial y los Fan Fest en Los Ángeles.

“Si es un día realmente caluroso, intentaré hidratarme la noche anterior, asegurarme de consumir electrolitos y quizá también no beber tanto”, expresó, y añadió: “Ve a tu ritmo”.

Después de todo, habrá 104 partidos.

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