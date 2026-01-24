Morant tiene un esguince en el codo y será reevaluado en unas tres semanas

El escolta de los Grizzlies de Memphis, Ja Morant, se espera que se pierda al menos las próximas tres semanas debido a un esguince en el ligamento colateral cubital de su codo izquierdo.

La lesión ocurrió el miércoles durante la derrota de los Grizzlies 124-122 ante los Hawks de Atlanta. Los Grizzlies anunciaron la gravedad de la lesión el sábado y dijeron que el jugador elegido dos veces al Juego de Estrellas será reevaluado en aproximadamente tres semanas.

Esto representa el último revés en una temporada tumultuosa para Morant, quien se había perdido seis juegos por una lesión en la pantorrilla derecha antes de regresar el domingo para la victoria de los Grizzlies por 126-109 sobre el Magic de Orlando en Londres.

Morant ha aparecido en solo 20 de los 43 juegos del equipo esta temporada y ha promediado 19,5 puntos, 8,1 asistencias y 3,3 rebotes en medio de especulaciones de intercambio.

