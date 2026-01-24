Stay up to date with notifications from The Independent

Austin ficha al extremo internacional uruguayo Facundo Torres con contrato de jugador designado

El extremo de la selección nacional de Uruguay Facundo Torres ha firmado con Austin hasta 2030, con un contrato de jugador designado, anunció el club de la MLS el viernes.

Torres jugó tres temporadas en Orlando desde 2022 hasta 2024, registrando 47 goles y 25 asistencias. Firmó con Austin en una transferencia desde el club brasileño Palmeiras.

No se revelaron los términos financieros del contrato. Los dirigentes del equipo de Austin dijeron que incluye una opción para la temporada 2030-31.

Torres, de 25 años, anotó diez goles y tuvo seis asistencias en 2025 por el Palmeiras. Ha cumplido con 22 apariciones con Uruguay en competencias internacionales.

“Facundo ha demostrado calidad en el ataque, como lo muestran sus impresionantes números de goles y asistencias a lo largo de su carrera", manifestó Rodolfo Borrell, director deportivo de Austin FC. "Está en una edad ideal para unirse a nosotros y ser un contribuyente destacado de inmediato mientras buscamos avanzar esta temporada.”

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

