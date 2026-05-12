Mookie Betts vuelve a la alineación de los Dodgers tras lesión en el oblicuo

Mookie Betts regresó a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles la noche del lunes, cinco semanas después de quedar fuera por una lesión en el oblicuo.

El ocho veces integrante del Juego de Estrellas estaba previsto para batear segundo, detrás de Shohei Ohtani y delante de Freddie Freeman, en el primer juego de la serie contra los Gigantes de San Francisco.

“Solo tenemos que asegurarnos de hacer swing a buenos lanzamientos. Esos tipos también son buenos. También manejan buenos autos. Solo tenemos que controlar la zona, hacer swing a buenos lanzamientos”, comentó Betts antes del partido.

Los Dodgers perdieron siete de sus últimos 11 juegos y esperaban que Betts ayudara a reactivar una ofensiva estancada. Anotaron tres carreras o menos en ocho de esos 11 encuentros.

“Sé que no soy el héroe. Es importante que todos sepan que va a requerir de todos nosotros y no solo de un tipo superando sus dificultades o lo que sea” afirmó, Betts, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018.

Betts bateaba para .179 (5 de 28) con dos jonrones en ocho juegos antes de ingresar a la lista de lesionados el 5 de abril por una distensión en el oblicuo derecho.

“La verdad es que no me di cuenta de cuánto tiempo tarda en sanar de verdad. En realidad me sentí bastante bien bastante rápido. Pero algunos movimientos que no podía hacer se quedaron molestando durante mucho tiempo. Yo intentaba apurarme, pero obviamente los médicos decían que simplemente tarda un mes en sanar”, explicó.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, señaló que Betts sería titular como campocorto el lunes y el martes, antes de descansar el miércoles.

“Después de siete días, seis días, creo que va a querer estar ahí regularmente, pero ya veremos”, añadió Roberts.

Betts estaba encendido en los entrenamientos de primavera, al batear .357 con un OPS de .786 en cinco juegos antes de ausentarse brevemente del equipo por el nacimiento de su tercer hijo. Se enfrió durante las primeras dos semanas de la temporada regular antes de lesionarse.

Roberts está adoptando un enfoque de esperar y ver con respecto a la ofensiva de Betts. El campocorto de 33 años se fue de 5-2 en dos juegos de rehabilitación en ligas menores.

“Desde luego, dos juegos de rehabilitación, tomar práctica de bateo, un día de turnos en vivo, no es lo ideal, pero creo que con Mookie uno simplemente no lo sabe. La esperanza es que pueda arrancar con buen ritmo”, indicó el mánager.

Con el regreso de Betts, el infielder Alex Freeland fue enviado a Triple-A Oklahoma City. Bateó para .235 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en 33 juegos.

La directiva optó por mantener al segunda base Hyeseong Kim por encima de Freeland.

“En resumen, Hyeseong ha rendido mejor”, sostuvo Roberts.

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