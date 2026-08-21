Mondo también canta: Duplantis lanza 'Gold' como himno del Ultimate Championship

El saltador de pértiga sueco Armand “Mondo” Duplantis canta sobre su color favorito en una promoción del primer Ultimate Championship.

El bicampeón olímpico lanzó el viernes “Gold” con World Athletics como el himno de la próxima competencia, que presume de una bolsa total de premios de 10 millones de dólares.

El Ultimate Championship se realizará en Budapest del 11 al 13 de septiembre y mostrará a campeones olímpicos, mundiales y de la Liga Diamante a lo largo de tres sesiones nocturnas. Los medallistas de oro en pruebas individuales embolsarán 150.000 dólares.

Duplantis, de 26 años, ha incursionado en la música durante varios años y lanzó su primer sencillo, “Bop”, en 2025.

Duplantis, poseedor del récord mundial, afirma que sueña con ganar un Grammy.

Según el comunicado de World Athletics, “Gold” fue escrita por Duplantis junto con Carl Silvergran y Oscar Chase, y fue producida por Chase.

“Escribí la canción en torno a representar algo que es mucho más grande que uno mismo. Creo que eso es lo que todos hacemos cuando estamos en la pista", explicó Duplantis en el comunicado. "Representamos a nuestra familia, a nuestro equipo, a nuestros entrenadores, y me encanta ese concepto. La música y el deporte son las dos cosas que unen a la gente de la mejor manera, y ‘Gold’ es una expresión de eso”.

El video musical que acompaña la canción se filmó en la capital húngara e incluye material de archivo de Duplantis cuando era un atleta joven.

Duplantis, nacido en Luisiana, contó el año pasado al canal de los Juegos Olímpicos que usa su música “como una forma de terapia. De verdad me encanta tener algo más que poder hacer, y como alejarme un poco del deporte”.

World Athletics señaló que, en el Ultimate Championship, su nueva canción “se integrará en la transmisión y en la experiencia del evento en vivo, conectando a los aficionados en el estadio con audiencias de todo el mundo”.

Duplantis tiene previsto interpretar “Gold” en vivo en el estadio para cerrar el evento.

“El Ultimate está diseñado deliberadamente para mostrar los talentos y las pasiones de las mayores estrellas de nuestro deporte, dentro y fuera de la pista", declaró Sebastian Coe, el presidente de World Athletics. "Mondo es uno de nuestros atletas más reconocibles y exitosos, y no podríamos estar más entusiasmados de que sea él quien creó el Himno del Ultimate”.

El campeonato será un evento bienal.

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