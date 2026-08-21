Antonelli sigue siendo el piloto a batir. La F1 vuelve con el GP de Holanda

Max Verstappen se queda en la Fórmula 1, el Gran Premio de Holanda se va y Kimi Antonelli sigue siendo el piloto a batir.

La F1 regresó de su pausa de mitad de temporada con un desafío intrigante para los pilotos el viernes, pero Antonelli volvió a marcar el paso.

La única sesión de prácticas para el Gran Premio de Holanda se disputó en una pista que se iba secando y cambiaba constantemente tras la lluvia.

Los pilotos de McLaren y Ferrari se alternaron las vueltas más rápidas antes de que Antonelli, de Mercedes, superara a los dos equipos rivales hacia el final de la sesión, al ser el más veloz por 0,121 segundos sobre el McLaren de Lando Norris, quien viene de ganar la última carrera en Hungría el 26 de julio en un circuito igualmente estrecho y revirado.

George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, fue tercero, y los Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminaron cuarto y quinto. Un día después de que se confirmara su nuevo contrato con Red Bull hasta 2030, Verstappen se mostró frustrado al quedar en el 11mo puesto, con una salida a la grava al padecer con el comportamiento de su monoplaza.

Los autos de 2026 y su formidable potencia eléctrica aún no se han probado con lluvia intensa como parte de un fin de semana de carrera. Por un momento pareció que eso ocurriría en las prácticas, cuando los equipos comenzaron con neumáticos intermedios, pero la pista pronto se secó.

El clima todavía podría afectar la clasificación más tarde el viernes para la carrera sprint del sábado.

El GP de Holanda es una carrera única. ¿Por qué se va?

Verstappen puede haberse comprometido con Red Bull con un nuevo contrato hasta 2030, pero no hay señales de que la carrera neerlandesa vaya a continuar más allá de este año.

El himno rockero de los 80 “The Final Countdown” resonó en el recinto el jueves, mientras los organizadores se preparan para la sexta y última carrera desde su regreso al calendario de la F1 en 2021.

La carrera es una operación gestionada de forma privada en un calendario repleto de pruebas que cuentan con respaldo gubernamental. Al citar “riesgos y responsabilidades”, los organizadores manifestaron en 2024 que preferían “irse en lo más alto” con dos carreras más y nada más.

Hay algo más que también hace destacar a los Países Bajos. A casi todos los aficionados que asisten se les prohíbe ir en auto al circuito porque la localidad costera impone normas estrictas sobre el tráfico. En su lugar, deben tomar el tren desde Ámsterdam o —en una versión muy neerlandesa de la F1— sumarse a las decenas de miles que van en bicicleta a Zandvoort.

Lawson y Tsunoda necesitan aprender rápido

Liam Lawson recién se enteró el lunes de que sería ascendido al equipo principal de Red Bull después de que Isack Hadjar se lesionara la muñeca. Hasta ahora, Lawson solo ha probado el auto desconocido en el simulador, en una sesión organizada a toda prisa el miércoles.

El ascenso de Lawson significa que Yuki Tsunoda vuelve a la parrilla con Racing Bulls. No ha competido en absoluto bajo el reglamento nuevo para 2026. Dadas esas dificultades, el 14.º puesto de Lawson en las prácticas —tres posiciones detrás de Verstappen— fue sólido, al igual que el 17.º de Tsunoda.

___

Vea aquí la cobertura completa de deportes de AP