Mohamed Salah tiene nuevo entrenador alemán en el club turco Trabzonspor

Mohamed Salah tiene un nuevo entrenador en Trabzonspor.

El club turco contrató el jueves a Thomas Reis, quien destacó el atractivo de dirigir al exastro de Liverpool.

Trabzonspor informó que el técnico alemán firmó un contrato de dos años para dejar al club búlgaro Ludogorets. Sustituye a Fatih Tekke, quien renunció cuando el equipo quedó eliminado de la Liga Europa el mes pasado.

Salah es el fichaje estrella de Trabzonspor esta temporada tras una brillante etapa de nueve años en Liverpool, donde trabajó en su mayoría con el técnico alemán Jürgen Klopp. El astro egipcio ha marcado cuatro goles en cinco partidos de liga hasta ahora.

"Trabajar con un jugador de su calibre es quizá una de las mejores cosas que le pueden pasar a un entrenador”, afirmó Reis en un comunicado del club. Añadió que le daría a Salah “libertad en ataque”.

Reis entrenó anteriormente en la liga turca, llevando al poco conocido Samsunspor a un tercer puesto hace dos temporadas, por detrás de Galatasaray y Fenerbahce, los poderosos clubes de Estambul.

“Conozco este lugar y sé lo intensos que son aquí los partidos”, dijo.

Ludogorets señaló en un comunicado que le sorprendió la oferta para llevarse a Reis, quien manifestó su deseo de trabajar en Trabzonspor con talentos como Salah, Fabinho y el portero André Onana.

Trabzonspor, que ganó el último de sus siete títulos de liga turca en 2022, marcha noveno en la clasificación tras cinco jornadas.

El equipo debutará en la Conference League en Finlandia, ante el KuPS Kuopio, el 15 de octubre.

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