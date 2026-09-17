Klopp quiere "recuperar la bandera" como técnico de Alemania y convoca a 44 jugadores

Jürgen Klopp manifestó que quiere ayudar a difundir el orgullo nacional en Alemania al anunciar una primera convocatoria como seleccionador nacional, con un llamado a “recuperar la bandera”.

Klopp busca volver a conectar a los aficionados alemanes con su selección tras otro fracaso en la Copa del Mundo. Con una lista de 44 jugadores repartidos en dos plantillas separadas —16 de ellos sin haber debutado— para los próximos partidos de la Liga de Naciones, también está creando muchos más internacionales alemanes.

“Me gustaría recuperar la bandera para mí, o para nosotros, para ser totalmente honesto”, expresó el exentrenador del Liverpool, con una gorra en negro, rojo y dorado —los colores de Alemania— con el lema “Uno de 83 millones”, en referencia a la población del país.

“Me gustaría que, cuando la agites, nadie piense que hay algo malo en ti, sino que simplemente sientan que estás feliz y que entiendes que tienes suerte de haber nacido en este país maravilloso, de haber crecido aquí o de haberte mudado aquí, de que vives aquí. Eso me gustaría mucho”, añadió. “He tenido este pensamiento en la cabeza de que no quiero dejar el orgullo nacional en manos de la gente equivocada”.

Klopp utilizó el término “patriotismo positivo” y sugirió que a los alemanes les beneficiaría una visión más optimista del fútbol y de la vida en general.

“Simplemente miren de vez en cuando qué cosas buenas tenemos realmente”, señaló.

Los comentarios de Klopp coinciden cuando Alemania asimila la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania en unas elecciones en el estado alemán oriental de Sajonia-Anhalt este mes.

Adeyemi y ter Stegen en el foco, con muchas caras nuevas

La doble convocatoria de Klopp convierte los próximos partidos contra Países Bajos, Grecia y Serbia en una prueba extendida por puestos de cara al próximo gran torneo: la Eurocopa de 2028.

Es probable que figuras como Florian Wirtz y Kai Havertz se limiten a un máximo de dos de los encuentros, mientras Klopp intenta dar cabida a más caras nuevas y reducir la carga de trabajo de los jugadores.

Esto continúa su inicio poco ortodoxo en el fútbol internacional, después de que arrancara amenazando con dimitir si sentía que las críticas eran demasiado abrumadoras o que los medios eran demasiado intrusivos.

El delantero Karim Adeyemi regresa por primera vez en 11 meses tras un inicio positivo en el Barcelona, su nuevo club. Marc-André ter Stegen, del Ajax de Ámsterdam, es el portero titular tras el retiro internacional de Manuel Neuer.

Muchos de los jugadores convocados el jueves nunca han jugado con la selección absoluta de Alemania. Algunos, como el mediocampista del Elversberg Felix Keidel y el delantero del Eintracht Frankfurt Younes Ebnoutalib, solo han disputado un puñado de partidos de club en la máxima categoría. Mika Baur (Celtic); Vitaly Janelt (Brentford); y el juvenil Said El Mala (Colonia) figuran entre más caras nuevas.

Sin lugar para Deniz Undav tras el estrellato en el Mundial

El único límite de plantilla en la fase de liga es que los equipos deben presentar una lista de 23 antes de la medianoche previa a cada partido, pero pueden cambiar jugadores entre encuentros.

Aun así, no hay lugar para el delantero Deniz Undav, quien lideró a Alemania con tres goles y dos asistencias en el Mundial antes de que una derrota en penales ante Paraguay en la ronda de 16vos de fianl marcara el final de la etapa del entrenador Julian Nagelsmann. El extremo del Galatasaray Leroy Sané tampoco fue incluido y no sumará a sus 80 partidos internacionales con Alemania.

Alemania comienza contra Países Bajos el 24 de septiembre, antes de jugar contra Grecia tres días después, ante Serbia el 1 de octubre y nuevamente contra Grecia el 4 de octubre.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP