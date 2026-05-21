Modric impulsa a Milan rumbo a la Liga de Campeones en el final de la Serie A

El AC Milan buscará a su superhéroe enmascarado mientras la batalla por los puestos de la Liga de Campeones se decide en la última jornada de la Serie A.

Cuatro equipos aún mantienen la esperanza de arrebatar las dos últimas plazas de clasificación entre la élite de Europa.

Milan y Roma están en la pole, ya que ocupan el tercer y el cuarto puesto. Están igualados a puntos, dos por encima de Como y Juventus.

Milan recibe a Cagliari, que tiene poco en juego más allá del orgullo, y Luka Modric podría protagonizar un regreso sorpresa a menos de un mes de haberse sometido a una cirugía por un pómulo fracturado.

Se esperaba que la temporada de Modric hubiera terminado tras la lesión en el empate 0-0 con Juventus, pero el mediocampista ha vuelto a entrenarse con una máscara especial y parece listo para ayudar a sus compañeros en el empujón final.

Modric, de 40 años, ha sido uno de los mejores jugadores de Milan esta temporada. Fue titular en 32 de 34 partidos de liga antes de la lesión y solo una vez se quedó en el banquillo.

Enfrentamientos clave

Los cuatro partidos que involucran a los equipos que pelean por los puestos de la Liga de Campeones comenzarán a la misma hora el domingo por la noche.

Roma visita a Hellas Verona, ya descendido, mientras Juventus cruza la ciudad hacia Torino para el derbi.

Como quizá tenga el partido más difícil, ya que el equipo de Cesc Fàbregas visita a Cremonese, que todavía tiene esperanzas de evitar el descenso.

Está a un punto de Lecce, que recibe a Genoa.

Si Como se queda con un boleto para la Liga de Campeones, sería un logro increíble para un equipo que jugaba en la cuarta división hace apenas siete años.

El campeón de la Serie A, Inter de Milán, y Napoli ya aseguraron fútbol de Liga de Campeones para la próxima temporada.

Jugadores a seguir

Christian Pulisic intentará cortar su sequía goleadora en su último partido de club antes de un Mundial en casa.

Pulisic regresó de una lesión el fin de semana pasado, al disputar los últimos 15 minutos de la victoria 2-1 en Genoa, y de inmediato ayudó a preparar lo que terminó siendo un gol crucial.

Sin embargo, el internacional de Estados Unidos amplió su racha sin anotar a 18 partidos de liga desde el 28 de diciembre.

Fuera de acción

El mediocampista de Roma Wesley está suspendido tras su tarjeta roja en el derbi contra Lazio el fin de semana pasado.

Wesley fue expulsado después de una trifulca multitudinaria, durante la cual se le vio intercambiando golpes con el mediocampista de Lazio Nicolò Rovella, quien también vio la roja y se perderá el partido de su equipo contra Pisa el sábado.

Roma tampoco contará con el defensor Evan Ndicka, quien se desgarró el isquiotibial contra Lazio, mientras que Lorenzo Pellegrini y Man Koné son duda por lesión.

Como está pendiente del estado físico de uno de sus máximos goleadores, Nico Paz, que arrastra un problema de rodilla.

Fuera del campo

Es probable que el partido de Napoli en casa contra Udinese sea el último de Antonio Conte al mando.

Se espera que Conte se despida del equipo y de sus aficionados en el Stadio Diego Armando Maradona tras dos años al frente, periodo en el que condujo a Napoli al título de liga el año pasado.

Conte, de 56 años, es uno de los principales candidatos para hacerse cargo de la selección italiana, con lo que regresaría a la Azzurri tras su primera etapa como seleccionador entre 2014 y 2016.

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