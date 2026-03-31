Mobley y Mitchell anotan 34 cada uno, pero Cavs consiguen cierre para vencer al Jazz

Evan Mobley y Donovan Mitchell anotaron 34 puntos cada uno y los Cavaliers de Cleveland aprovecharon un repunte tardío en el último cuarto para vencer la noche del lunes 122-113 al Jazz de Utah.

Mobley estableció su mejor marca de la temporada en puntos, incluidos ocho mates, y además sumó 16 rebotes y tres tapones. El pívot de 2,13 metros coronó la decisiva racha de 14-1 con una jugada de tres puntos que puso el marcador 117-106 con 3:14 por jugar.

James Harden aportó 13 puntos y 14 asistencias para los Cavaliers, que han ganado cinco partidos consecutivos como visitantes y seis de sus últimos siete en total.

Cody Williams anotó 26 puntos, Kyle Filipowski tuvo 20 y Ace Bailey agregó 19 para Utah. El Jazz ha perdido seis seguidos y 10 de sus últimos 11.

Jarrett Allen y Max Strus regresaron recientemente de lesiones con los Cavaliers, pero ninguno jugó ante el Jazz, que atraviesa una fuerte caída.

Debido a las lesiones (y al intento de mejorar sus opciones en el draft), el Jazz utilizó solo a ocho jugadores, incluidos dos con contratos de 10 días y un jugador con contrato de doble vía. Los habituales de la rotación Kevin Love y Svi Mykhailiuk, que estaban disponibles, no fueron utilizados por decisión técnica.

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