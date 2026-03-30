Opciones variadas para los veteranos Aaron Rodgers, Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo y Russell Wilson

Aaron Rodgers, Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo y Russell Wilson todavía no han firmado para la temporada 2026.

Las opciones varían para los cuatro quarterbacks más veteranos y consumados.

Rodgers, de 42 años, puede regresar a Pittsburgh y jugar para el nuevo entrenador Mike McCarthy si no decide retirarse. El propietario de los Steelers, Art Rooney II, le comentó a los periodistas el domingo que espera que el cuatro veces MVP tome una decisión antes del draft del próximo mes.

Cousins cerró con fuerza la temporada pasada, al guiar a Atlanta a cuatro victorias consecutivas en el tramo final, pero los Falcons aun así se quedaron fuera de los playoffs y el entrenador Raheem Morris perdió su empleo. Cousins, de 37 años, lanzó para 876 yardas en esos cuatro partidos, con siete touchdowns y dos intercepciones, y registró un índice de pasador de 93,6. En total, tuvo marca de 5-3 como titular después de comenzar la temporada como suplente de Michael Penix Jr.

Los Falcons contrataron al entrenador Kevin Stefanski, firmaron a Tua Tagovailoa y dejaron en libertad a Cousins, quien probablemente tendrá que conformarse con un rol de suplente en algún lugar, a menos que otro titular se lesione durante la pretemporada. Podría terminar en Pittsburgh si Rodgers se retira y los Steelers quieren recurrir a otro quarterback veterano después de pasar de Wilson en 2024 a Rodgers en 2025.

Stefanski señaló que Tagovailoa y Penix competirán por el puesto de titular en Atlanta. Penix, seleccionado en la primera ronda en 2024, viene de someterse a una cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado en noviembre y no está claro cuándo estará listo para jugar.

“Ha tenido un gran éxito en esta liga haciendo muchas cosas en las que creemos”, expresó Stefanski sobre Tagovailoa. “Está buscando una oportunidad y nosotros podemos brindársela”.

Garoppolo tiene la oportunidad de volver a Los Ángeles por una tercera temporada para jugar detrás del MVP de la NFL Matthew Stafford. Si no, Cousins sería una opción para los Rams y el entrenador Sean McVay. Estuvieron juntos en Washington cuando McVay era el coordinador ofensivo.

Wilson comenzó la temporada pasada como titular con los Giants y terminó por detrás del novato Jaxson Dart y de Jameis Winston. El seleccionado 10 veces al Pro Bowl también se ha quedado sin opciones para ser titular y no parece estar despertando mucho interés como suplente, aunque respaldó a Dart en ese papel la temporada pasada.

El futuro de A.J. Brown

El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, afirmó que “nada ha cambiado” respecto a Brown, el receptor elegido tres veces al Pro Bowl que ha estado involucrado en especulaciones de traspaso.

“A.J. es un Eagle”, sostuvo Sirianni.

Los Eagles han escuchado ofertas por el veterano y también firmaron a los veteranos Marquise “Hollywood” Brown y Elijah Moore, quien fue compañero de cuarto de Brown en Mississippi. El traspaso de Miami de Jaylen Waddle a Denver por una selección de primera ronda, además de una de tercera y otra de cuarta, elevó el listón del valor de mercado de A.J. Brown.

Cambio para Penei Sewell, de los Lions

El entrenador de los Lions, Dan Campbell, indicó que el tackle derecho Penei Sewell, tres veces All-Pro, está listo para cambiarse al lado izquierdo para proteger el lado ciego de Jared Goff.

Los Lions necesitan reemplazar a Taylor Decker, quien fue dejado en libertad. Sewell jugó como tackle izquierdo en Oregon antes de que Detroit lo seleccionara con la séptima selección global en el draft de 2021.

Propuesta retirada

Los Browns retiraron su propuesta que habría permitido a los equipos intercambiar selecciones del draft a cinco años en el futuro en lugar de tres, le dijo a AP una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló bajo condición de anonimato porque la decisión de Cleveland no fue anunciada.

Los propietarios votarán otras propuestas del comité de competencia de la NFL y una propuesta de los Steelers sobre contactar a jugadores durante el periodo de negociación de agentes libres.

Cualquier cambio necesita ser aprobado por al menos 24 de los 32 equipos.

La recuperación de Josh Allen

El quarterback de los Bills, Josh Allen, ya no usa una bota protectora en el pie derecho después de fracturarse un hueso durante un partido en la Semana 16. El MVP del 2024 fue operado después de que Buffalo perdió ante Denver en tiempo extra en los playoffs divisionales de la AFC.

El gerente general de los Bills, Brandon Beane, declaró a los periodistas el lunes: “Su pie, no quiero decir que esté al 100%, pero está bien”. “Cuando regrese en abril, esperamos que esté listo para entrenar a plena intensidad”.

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