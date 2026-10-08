MLB propone acortar la temporada regular a 154 juegos en 2029 y ampliar serie divisional a 7 juegos

Major League Baseball propuso reducir la temporada regular de 162 a 154 juegos a partir del 2029 y ampliar la serie divisional al mejor de siete duelos, durante las negociaciones del jueves con los jugadores.

Los dueños también propusieron permitir que los equipos con mejor preclasificación en las dos primeras rondas de la postemporada elijan a sus rivales a partir del próximo año, y convertir al lunes en un día libre para la mayoría de los equipos desde 2029, excepto para aquellos que participen en uno o dos juegos transmitidos a nivel nacional.

Reducir los juegos de la temporada regular disminuiría la oportunidad de que los jugadores establezcan récords de temporada y de carrera.

“Volver a un calendario de 154 juegos nos permitiría introducir un día libre semanal, lo cual es bueno para la salud de los jugadores, al tiempo que también crea una nueva ventana de transmisión nacional para mostrar a nuestros equipos y jugadores más emocionantes”, indicó el portavoz de MLB, Glen Caplin, afirmó en un comunicado.

“Una temporada regular más corta abre la puerta a hacer que octubre sea aún mejor para nuestros aficionados —con menos juegos vespertinos entre semana, una serie divisional más larga y más oportunidades de ver a los mejores lanzadores en el escenario más grande”, aclaró. “Y permitir que los primeros preclasificados seleccionen a sus oponentes en las dos primeras rondas crearía tramas atractivas, intensificaría rivalidades existentes y crearía nuevas”.

Las Grandes Ligas indicaron que los salarios de los jugadores no se ajustarían para reflejar menos juegos y que los umbrales de las disposiciones de bonificación —como las que pagan a los jugadores por juegos disputados— se ajustarían para reflejar el calendario reducido.

Las Ligas Nacional y Americana adoptaron calendarios de 154 juegos en 1904, en los que cada equipo de cada circuito de ocho equipos enfrentaba a todos los rivales 22 veces.

La Liga Americana cambió a un calendario de 162 juegos cuando se expandió a 10 equipos para 1961, y la Liga Nacional hizo lo mismo al año siguiente.

La Serie de Campeonato comenzó a disputarse en 1969 al mejor de cinco juegos hasta 1984; luego se amplió al mejor de siete.

Las series divisional han sido al mejor de cinco desde su creación para uso anual en 1995. Los juegos de comodín comenzaron con la expansión de los playoffs de ocho a 10 equipos en 2012 y se convirtieron en series de comodín al mejor de tres cuando la postemporada aumentó a 12 clubes en 2022.

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